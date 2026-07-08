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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ميناء دمياط يستقبل الدفعة الأولى للتدريب الصيفي من طلاب الجامعات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
حسام الفقي

في إطار الدور المجتمعي الرائد الذي تضطلع به هيئة ميناء دمياط وحرصها على دعم وتأهيل الكوادر الشابة وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي، استقبلت الهيئة الدفعة الأولى من طلبة وطالبات الجامعات المصرية من مختلف الكليات والتخصصات لبدء برنامج التدريب الصيفي الذي تنظمه الهيئة.


جاء ذلك بحضور اللواء بحري أ.ح / طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس الإدارة، واللواء بحري دكتور / أحمد حمدي عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب قيادات الهيئة.


وفي مستهل اللقاء حرص اللواء بحري أ.ح / طارق عدلي  وجميع الحضور على قراءة الفاتحة على روح نجل أحد كوادر مركز التدريب الإدارى بالهيئة والذى وافته المنية منذ أيام داعياً من الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.


كما قدم رئيس الهيئة التهنئة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو متمنيًا لجميع الطلبة عامًا يحمل التوفيق والنجاح، مؤكدًا أن الشباب يمثلون الركيزة الأساسية لمستقبل الوطن، وأن الاستثمار في إعدادهم وتأهيلهم يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية.


وأكد رئيس مجلس الإدارة أن هيئة ميناء دمياط تواصل أداء رسالتها المجتمعية جنبًا إلى جنب مع دورها الاقتصادي من خلال إتاحة فرص التدريب العملي لطلاب الجامعات بما يسهم في إكسابهم الخبرات التطبيقية وصقل مهاراتهم المهنية وإعدادهم بالشكل الذي يؤهلهم للانخراط في سوق العمل بكفاءة، وذلك في مختلف التخصصات  بما يجسد إيمان الهيئة بأهمية بناء الإنسان باعتباره أساس التنمية المستدامة.


وشهد اللقاء تقديم عرض تعريفي وفيلم تسجيلي استعرض الإمكانات المتطورة التي يتمتع بها ميناء دمياط، ومشروعاته القومية، وأنشطته التشغيلية واللوجستية، إلى جانب التعريف ببرنامج التدريب وأهدافه، وآليات تنفيذه، بما يحقق أقصى استفادة علمية وعملية للطلاب خلال فترة التدريب.


وفي ختام اللقاء تم توزيع الطلاب على الإدارات المختلفة بالهيئة لبدء التدريب العملي، وفقًا لتخصصاتهم، بما يتيح لهم الاحتكاك المباشر ببيئة العمل داخل أحد أهم الموانئ المحورية بالمنطقة، واكتساب خبرات عملية تسهم في تنمية قدراتهم وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل.


ويأتي هذا البرنامج تأكيدًا لالتزام هيئة ميناء دمياط بمواصلة دورها في خدمة المجتمع، ودعم المؤسسات التعليمية، والمساهمة في إعداد أجيال مؤهلة تمتلك المعرفة والخبرة العملية، بما يعزز جهود الدولة في بناء كوادر وطنية قادرة على قيادة مسيرة التنمية في مختلف القطاعات.

هيئة ميناء دمياط ميناء دمياط ربط الدراسة الأكاديمية

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