الكنيسة الكاثوليكية تثمن الأداء المتميز للمنتخب المصري وروح التكاتف التي جمعت المصريين

تُعرب الكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، عن خالص التهنئة والتقدير للمنتخب المصري، بعد الأداء المشرف، والروح القتالية التي قدّمها خلال مشاركته في بطولة كأس العالم 2026، والتي عكست صورة مشرقة عن الرياضة المصرية، وأدخلت الفرحة والفخر إلى قلوب الملايين من أبناء الوطن.

نموذجا يُحتذى به

وتُشيد الكنيسة بما أظهره لاعبو المنتخب، والجهازان الفني، والإداري من التزام، وإصرار، والروح الجماعية، مؤكدةً أن هذه القيم تمثل نموذجًا يُحتذى به في العمل الجاد، والسعي نحو التميز، في جميع المجالات.

وتُثمن الكنيسة الكاثوليكية الالتفاف الوطني الرائع الذي أظهره الشعب المصري بكل فئاته خلف منتخب بلاده، في مشهد جسّد روح الانتماء، وأكد أن الرياضة قادرة على جمع القلوب، وتعزيز روح المحبة والتكاتف بين أبناء الوطن. بارك الله مصرنا الغالية، ووفق أبناءها في كافة المجالات، وأدام على وطننا الحبيب نعمة الأمن والوحدة والنجاح.