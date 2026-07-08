عصام السقا يوجّه رسالة دعم لفلسطين بعد حملة الانتقادات الإسرائيلية ضد حسام حسن

عبر الفنان المصري عصام السقا عن تضامنه الكامل مع القضية الفلسطينية خلال منشور نشره عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك.

وكتب السقا عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”: “كلمة فلسطين بتضايقكم؟ طيب بنحبك يا فلسطين ليوم الدين”، في منشور لاقى تفاعلًا كبيرًا بين المتابعين.

جاء هذا التصريح رداً على حملة الانتقادات الإسرائيلية الموجهة للمدرب المصري حسام حسن.



وقد أتى هذا الجدل بعد قيام حسام حسن برفع علم فلسطين خلال أحداث تزامنت مع مشاركة المنتخب المصري أمام نظيره الأرجنتيني.



والجدير بالذكر أن عصام السقا كان قد شارك في مسلسل “صحاب الأرض” خلال موسم رمضان الماضي، والذي تناول معاناة أهالي غزة، ما جعله من أبرز الأصوات الفنية الداعمة للقضية الفلسطينية مؤخرًا.