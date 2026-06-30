عصام السقا يدعو بالشفاء لـ هبة مجدي: أزمة وتعدي بخير

عبر الفنان عصام السقا، من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن دعمه للفنانة هبة مجدي في محنتها المرضية، وداعا لها بالشفاء العاجل.

وكتب السقا: "ألف مليون سلامة لأختي هبة مجدي.. شفاكِ الله وعافاكِ، وإن شاء الله تكون أزمة وتعدّي بخير.. ربنا يتمم شفاكِ على خير، ويحفظك من كل سوء.. اللهم اشفِ مرضانا شفاءً لا يغادر سقماً" .

كانت هبة مجدي قد أعلنت مؤخرًا مرورها بوعكة صحية، قبل أن يطمئن زوجها الفنان محمد محسن الجمهور، مؤكدًا أن حالتها مستقرة وأنها دخلت المرحلة النهائية من العلاج، مطالبًا الجميع بمواصلة الدعاء لها.