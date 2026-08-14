أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 221 مسيرة أوكرانية خلال اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الجمعة/، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 221 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال 12 ساعة.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية -: "اليوم 14 أغسطس، في الفترة ما بين الساعة 08:00 وحتى الساعة 20:00 بتوقيت موسكو، اعترضت منظومات الدفاع الجوي ودمرت 221 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات بيلجورود، وبريانسك، وكورسك، وأوريول، وكالوجا، وتولا، ومنطقة موسكو، وإقليم كراسنودار، وشبه جزيرة القرم وبحري أزوف والأسود" .

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية - في وقت سابق اليوم - سيطرة القوات التابعة لها على بلدتي توريتسكويه ونوفونيكولاييفكا، التابعتين لدونيتسك، وذلك بعد عمليات هجومية.