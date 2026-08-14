قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جريمة الإسكندرية.. طعنات قاتلة تنهي حياة فتاة داخل منزل أسرتها بالرمل
روسيا : استهداف منشآت ومخازن عسكرية أوكرانية في ميناءي أوديسا ويوجني
عم 7 من ضحايا حادث الدواويس: الحزن خيّم على البلد كلها.. وفقدان سبعة من عائلة واحدة صدمة لا تُحتمل
الظهور الأول.. تريزيجيه أساسيًا مع الرياض أمام الاتفاق في الدوري السعودي
القيادة المركزية الأمريكية: بحار يوجّه مروحية خلال عمليات ليلية في بحر العرب
تبدأ من 1500 جنيه شهريا.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي؟
القصة الكاملة لجريمة 15 مايو.. كيف تحولت جلسة صلح عائلية إلى مجـ زرة دامـ ية؟
مأساة الدواويس بالإسماعيلية.. هشام موسى يروي حكاية أسر فقدت أبناءها وسندها
دبلوماسي أمريكي سابق: الخروج من مأزق واشنطن وطهران لن يحدث بين عشية وضحاها
إشادة عالمية بأداء قطاع البترول المصري تدفع الشركات لتوسيع أعمالها ومشروعاتها
الخارجية الأمريكية: استقرار الضفة الغربية يعزز أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف السلام
مدير أمن الأقصر يتابع حادث غرق 5 شباب بإسنا ويشرف على البحث عن المفقودين.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها الملكية بسبب سلوك غير لائق.. ماذا حدث؟

سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها
سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها
آية التيجي

أصدر سلطان بروناي حسن البلقية قرارًا بتجريد زوجة ابنه الأمير عبد الملك من جميع ألقابها الملكية، على خلفية اتهامها بإظهار عدم الاحترام تجاه السلطان وأفراد العائلة المالكة من خلال سلوك وصف بأنه «غير لائق».

سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها

وحسب ما نقلته تقارير إعلامية عن RTB News، فإن رابعة العدوية، البالغة من العمر 33 عامًا، فقدت ألقابها الملكية بموجب أمر صادر مباشرة من سلطان بروناي، دون الكشف عن طبيعة التصرف الذي أدى إلى اتخاذ هذا القرار.

وأوضح مكتب كبير أمناء القصر أن القرار صدر بأمر ملكي من السلطان حسن البلقية، الذي يبلغ من العمر 80 عامًا، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن الواقعة أو السلوك الذي اعتبرته السلطات الملكية غير لائق.

ولم يتضمن الإعلان الرسمي تفاصيل حول ما حدث تحديدًا، أو طبيعة الخلاف بين زوجة الأمير والعائلة المالكة، ما يجعل المعلومات المتداولة حول أسباب القرار محدودة.

سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها

زواج رابعة العدوية من الأمير عبد الملك

تزوجت رابعة العدوية من الأمير عبد الملك عام 2015، وأقيم حفل زفاف فاخر استمرت مراسمه لمدة 10 أيام داخل القصر الملكي في بروناي.

وأنجب الزوجان أربعة أطفال، هم الأميرة متيعة، البالغة من العمر 10 أعوام، والأميرة فتحية، 8 أعوام، والأميرة خالصة، 6 أعوام، والأميرة نبيلة، التي تبلغ من العمر 16 شهرًا.

وحسب المعلومات الصادرة عن القصر، فإن تجريد زوجة الأمير عبد الملك من ألقابها الملكية لم يشمل أبناءها، حيث لم تتأثر ألقاب الأطفال بالقرار.

سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها

من هو الأمير عبد الملك؟

يأتي الأمير عبد الملك في المرتبة الرابعة ضمن ترتيب ولاية عرش بروناي، وهي دولة صغيرة تقع في جزيرة بورنيو، وتحيط بها ماليزيا وبحر الصين الجنوبي.

ويعد سلطان بروناي حسن البلقية من أبرز الحكام أصحاب فترات الحكم الطويلة، إذ يتولى منصب السلطان ورئاسة الوزراء منذ استقلال بروناي عن المملكة المتحدة عام 1984.

سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها

لماذا جُردت زوجة الأمير عبد الملك من ألقابها؟

لم يكشف القصر الملكي حتى الآن عن تفاصيل التصرف الذي أدى إلى تجريد رابعة العدوية من ألقابها الملكية، واكتفى الإعلان بالإشارة إلى وجود سلوك اعتُبر غير لائق وعدم احترام للسلطان وأفراد العائلة المالكة.

ونقلت التقارير أن القرار صدر بأمر مباشر من السلطان، بينما لم تتأثر ألقاب أبناء رابعة العدوية والأمير عبد الملك بالقرار.

https://x.com/rwthofficial/status/2085918115960123520?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2085918115960123520%7Ctwgr%5Edf82495646e618f4159d776e444fd34f897f4a33%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fworld%2F1820963-D8B3D984D8B7D8A7D986-D8A8D8B1D988D986D8A7D98A-D98AD8ACD8B1D8AF-D8B2D988D8ACD8A9-D8A7D8A8D986D987-D985D986-D8A3D984D982D8A7D8A8D987D8A7-D8A7D984D985D984D983D98AD8A9-D8A8D8B3D8A8D8A8-D8B3D984D988D983-D8BAD98AD8B1-D984D8A7D8A6D982%2F

سلطان بروناي حسن البلقية زوجة الأمير عبد الملك رابعة العدوية الأمير عبد الملك العائلة المالكة في بروناي ألقاب ملكية تجريد زوجة الأمير من ألقابها بروناي أخبار سلطان بروناي أخبار العائلة المالكة ملك بروناي الأمير عبد الملك وزوجته القصر الملكي في بروناي ولاية عرش بروناي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة مايو

أطلق عليهم الرصاص.. القصة الكاملة لـ جريمة 15 مايو

ابنة قاتل مايو

بالأسماء .. ننشر بيانات ضحايا جريمة 15 مايو المروعة

الذهب

عيار 21 قد يصل إلى 7 آلاف جنيه.. مفاجأة تهز أسواق الذهب

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب

إمام عاشور

بسبب أدم وطني .. تحرك عاجل من الأهلي بشأن إمام عاشور خلال معسكر إسبانيا| خاص

أحد الضحايا

جريمة هزت 15 مايو.. الصور الأولى لضحايا إطلاق النار على أسرة بالقاهرة

صورة ارشيفية

جريمة أسرية تهز محطة الرمل.. مصرع فتاة على يد شقيقيها بالإسكندرية

أسر الضحايا

متشحون بالسواد ومنهارون من البكاء.. مشاهد مأساوية لأسر ضحايا جريمة 15 مايو

ترشيحاتنا

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع

مايا مرسي

وزيرة التضامن: "بكرة المدرسة.. الخير في مصر" تهدف للتخفيف عن الأسرة والحفاظ على كرامة الطفل

قداسة البابا تواضروس

إيبارشية ملبورن تشكر البابا تواضروس بعد اختيار الأنبا رويس نائبا بابويا

بالصور

فى يومها العالمى.. كيف ساعدت السحالى فى علاج الربو وجلب الحظ؟

معلومات لا تعرفها عن السحالي في اليوم العالمي للسحالي
معلومات لا تعرفها عن السحالي في اليوم العالمي للسحالي
معلومات لا تعرفها عن السحالي في اليوم العالمي للسحالي

سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها الملكية بسبب سلوك غير لائق.. ماذا حدث؟

سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها
سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها
سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها

طريقة عمل الفلفل المحشى بـ3 حشوات مختلفة بعيدًا عن الأرز التقليدى

حشوات الفلفل المحشي بدون أرز
حشوات الفلفل المحشي بدون أرز
حشوات الفلفل المحشي بدون أرز

5 عادات بسيطة تساعد على الوقاية من البواسير 80%

عادات بسيطة تحميك من الإصابة بالبواسير
عادات بسيطة تحميك من الإصابة بالبواسير
عادات بسيطة تحميك من الإصابة بالبواسير

فيديو

تامر هجرس

متدين.. صناع فيلم "محمود التاني" يكشفون الوجه الآخر لتامر هجرس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد