سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها الملكية بسبب سلوك غير لائق.. ماذا حدث؟

أصدر سلطان بروناي حسن البلقية قرارًا بتجريد زوجة ابنه الأمير عبد الملك من جميع ألقابها الملكية، على خلفية اتهامها بإظهار عدم الاحترام تجاه السلطان وأفراد العائلة المالكة من خلال سلوك وصف بأنه «غير لائق».

سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها

وحسب ما نقلته تقارير إعلامية عن RTB News، فإن رابعة العدوية، البالغة من العمر 33 عامًا، فقدت ألقابها الملكية بموجب أمر صادر مباشرة من سلطان بروناي، دون الكشف عن طبيعة التصرف الذي أدى إلى اتخاذ هذا القرار.

وأوضح مكتب كبير أمناء القصر أن القرار صدر بأمر ملكي من السلطان حسن البلقية، الذي يبلغ من العمر 80 عامًا، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن الواقعة أو السلوك الذي اعتبرته السلطات الملكية غير لائق.

ولم يتضمن الإعلان الرسمي تفاصيل حول ما حدث تحديدًا، أو طبيعة الخلاف بين زوجة الأمير والعائلة المالكة، ما يجعل المعلومات المتداولة حول أسباب القرار محدودة.

سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها

زواج رابعة العدوية من الأمير عبد الملك

تزوجت رابعة العدوية من الأمير عبد الملك عام 2015، وأقيم حفل زفاف فاخر استمرت مراسمه لمدة 10 أيام داخل القصر الملكي في بروناي.

وأنجب الزوجان أربعة أطفال، هم الأميرة متيعة، البالغة من العمر 10 أعوام، والأميرة فتحية، 8 أعوام، والأميرة خالصة، 6 أعوام، والأميرة نبيلة، التي تبلغ من العمر 16 شهرًا.

وحسب المعلومات الصادرة عن القصر، فإن تجريد زوجة الأمير عبد الملك من ألقابها الملكية لم يشمل أبناءها، حيث لم تتأثر ألقاب الأطفال بالقرار.

سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها

من هو الأمير عبد الملك؟

يأتي الأمير عبد الملك في المرتبة الرابعة ضمن ترتيب ولاية عرش بروناي، وهي دولة صغيرة تقع في جزيرة بورنيو، وتحيط بها ماليزيا وبحر الصين الجنوبي.

ويعد سلطان بروناي حسن البلقية من أبرز الحكام أصحاب فترات الحكم الطويلة، إذ يتولى منصب السلطان ورئاسة الوزراء منذ استقلال بروناي عن المملكة المتحدة عام 1984.

سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها

لماذا جُردت زوجة الأمير عبد الملك من ألقابها؟

لم يكشف القصر الملكي حتى الآن عن تفاصيل التصرف الذي أدى إلى تجريد رابعة العدوية من ألقابها الملكية، واكتفى الإعلان بالإشارة إلى وجود سلوك اعتُبر غير لائق وعدم احترام للسلطان وأفراد العائلة المالكة.

ونقلت التقارير أن القرار صدر بأمر مباشر من السلطان، بينما لم تتأثر ألقاب أبناء رابعة العدوية والأمير عبد الملك بالقرار.

https://x.com/rwthofficial/status/2085918115960123520?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2085918115960123520%7Ctwgr%5Edf82495646e618f4159d776e444fd34f897f4a33%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fworld%2F1820963-D8B3D984D8B7D8A7D986-D8A8D8B1D988D986D8A7D98A-D98AD8ACD8B1D8AF-D8B2D988D8ACD8A9-D8A7D8A8D986D987-D985D986-D8A3D984D982D8A7D8A8D987D8A7-D8A7D984D985D984D983D98AD8A9-D8A8D8B3D8A8D8A8-D8B3D984D988D983-D8BAD98AD8B1-D984D8A7D8A6D982%2F