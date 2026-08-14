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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيع ناد هندي مقابل دولار واحد فقط.. ما القصة؟

كرة قدم
كرة قدم
مجدي سلامة

أسدلت مجموعة "تاتا للصلب" رسميًا الستار على مسيرة نادي جمشيدبور في الدوري الهندي الممتاز، بعدما أعلنت بيع كامل حصتها في النادي إلى "تشرشل براذرز" مقابل مبلغ رمزي لا يتجاوز 100 روبية هندية، أي نحو 1.05 دولار، وذلك بعد أسبوعين فقط من إعلانها نيتها الانسحاب.

وبموجب الاتفاق، سيحصل "تشرشل براذرز" على الترخيص الرياضي للنادي، إلى جانب عقود 12 لاعباً ومدربين اثنين.

ضربة قوية للجماهير

وشكّل قرار البيع ضربة قوية لجماهير جمشيدبور، بطل الدوري في موسم 2021-2022، بعدما خرج مشجعو الفريق في احتجاجات خلال الفترة الأخيرة سعياً إلى منع تصفية النادي. وبإتمام الصفقة، تفقد مدينة جمشيدبور ممثلها الوحيد في دوري الأضواء، بينما ينتقل الامتياز الرياضي إلى ولاية جوا، الواقعة على بعد نحو 2000 كيلومتر إلى الجنوب.

ويأتي رحيل "تاتا للصلب" في وقت يمر فيه الدوري الهندي الممتاز بمرحلة من عدم الاستقرار، عقب انتهاء الشراكة التجارية مع مجموعة "ريلاينس" الداعمة للبطولة، في وقت لم يتم فيه حتى الآن الكشف عن جدول مباريات الموسم الجديد أو تحديد الجهة التي ستتولى نقل منافساته.

في المقابل، تمثل الصفقة فرصة ثمينة لـ"تشرشل براذرز" لاستعادة مكانه في الدوري الممتاز، بعدما غاب عن البطولة منذ موسم 2013-2014، ولا سيما عقب فشل محاولته الأخيرة في انتزاع الصعود المباشر من دوري الدرجة الثانية هذا العام.

وعبّر النادي عن سعادته بالعودة إلى دوري الأضواء عبر حسابه على "إنستجرام"، مفيداً: "كان علينا العودة إلى حيث ننتمي، بينما رأى البعض النهاية، رأينا نحن بداية جديدة".

نادِ هندي مجموعة تاتا للصلب الدوري الهندي

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