قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا : استهداف منشآت ومخازن عسكرية أوكرانية في ميناءي أوديسا ويوجني
عم 7 من ضحايا حادث الدواويس: الحزن خيّم على البلد كلها.. وفقدان سبعة من عائلة واحدة صدمة لا تُحتمل
الظهور الأول.. تريزيجيه أساسيًا مع الرياض أمام الاتفاق في الدوري السعودي
القيادة المركزية الأمريكية: بحار يوجّه مروحية خلال عمليات ليلية في بحر العرب
تبدأ من 1500 جنيه شهريا.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي؟
القصة الكاملة لجريمة 15 مايو.. كيف تحولت جلسة صلح عائلية إلى مجـ زرة دامـ ية؟
مأساة الدواويس بالإسماعيلية.. هشام موسى يروي حكاية أسر فقدت أبناءها وسندها
دبلوماسي أمريكي سابق: الخروج من مأزق واشنطن وطهران لن يحدث بين عشية وضحاها
إشادة عالمية بأداء قطاع البترول المصري تدفع الشركات لتوسيع أعمالها ومشروعاتها
الخارجية الأمريكية: استقرار الضفة الغربية يعزز أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف السلام
مدير أمن الأقصر يتابع حادث غرق 5 شباب بإسنا ويشرف على البحث عن المفقودين.. صور
وزير الخارجية العراقي: دعمنا للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة «ثابت»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بنت بـ 100 راجل.. ماذا فعلت فتاة المول خلال حريق أرابيلا بلازا؟

فتاة المول
فتاة المول
أحمد أيمن

في لحظات الخوف والارتباك، قد يتراجع كثيرون بحثًا عن الأمان، لكن هناك من تدفعه إنسانيته إلى الاقتراب من الخطر لإنقاذ الآخرين.. هذا ما فعلته فتاة تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت في مقطع فيديو وهي تسارع لمساعدة المصابين عقب حادث انفجار مول أرابيلا بلازا بمنطقة التجمع الخامس.

دقائق صعبة.. وتصرف شجاع

أظهر الفيديو المتداول الفتاة وهي تربط شعرها، قبل أن تتجه سريعًا إلى موقع الحادث، وسط حالة من الارتباك التي سيطرت على المكان، لتشارك في مساعدة المصابين وإبعادهم عن موقع الخطر.

المشهد لفت أنظار رواد مواقع التواصل، ليس فقط بسبب سرعة تحركها، وإنما لأنها لم تتردد في مساعدة من حولها رغم حالة الخوف التي أعقبت الانفجار، حيث اعتبر كثيرون أن ما قامت به يجسد معنى الشجاعة الحقيقية حين يتحول الإنسان من مجرد شاهد على الحادث إلى شخص يحاول إنقاذ الآخرين.

وتوالت التعليقات التي أشادت بما فعلته فتاة المول، واصفين إياها بأنها “بنت بـ 100 راجل”.

موقف إنساني يتحول إلى تريند

سرعان ما انتشر مقطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، وحظيت الفتاة بإشادات واسعة، خاصة مع حرصها على مساعدة المصابين وإبعادهم عن المكان الذي شهد الحادث.

ولم تكن وحدها في مواجهة الموقف، إذ تحركت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى مول أرابيلا بلازا، حيث جرى التعامل مع آثار الحادث وتأمين المكان وإخلاء المتواجدين به.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مساء أمس الخميس 13 أغسطس، عندما وقع انفجار داخل محل لبيع الهدايا بالطابق الأرضي في مول أرابيلا بلازا، وأوضحت الجهات الأمنية أن الانفجار نجم عن أسطوانة هيليوم.

وأعقب الانفجار حريق محدود داخل المحل، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه سريعًا، بينما تسبب الحادث في تلفيات بواجهات عدد من المحال المجاورة، وفق المعاينات الأولية.

3 وفيات و17 مصابًا

أسفر الحادث، بحسب أحدث حصيلة منشورة، عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 17 آخرين، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وبدأت النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة، وشملت الإجراءات معاينة موقع الانفجار، وفحص كاميرات المراقبة، وسماع أقوال الشهود والمصابين، إلى جانب بحث مدى توافر اشتراطات السلامة والحماية المدنية.

أرابيلا بلازا حريق أرابيلا بلازا فتاة المول حريق التجمع الخامس حريق مول التجمع الخامس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة مايو

أطلق عليهم الرصاص.. القصة الكاملة لـ جريمة 15 مايو

ابنة قاتل مايو

بالأسماء .. ننشر بيانات ضحايا جريمة 15 مايو المروعة

الذهب

عيار 21 قد يصل إلى 7 آلاف جنيه.. مفاجأة تهز أسواق الذهب

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب

إمام عاشور

بسبب أدم وطني .. تحرك عاجل من الأهلي بشأن إمام عاشور خلال معسكر إسبانيا| خاص

أحد الضحايا

جريمة هزت 15 مايو.. الصور الأولى لضحايا إطلاق النار على أسرة بالقاهرة

صورة ارشيفية

جريمة أسرية تهز محطة الرمل.. مصرع فتاة على يد شقيقيها بالإسكندرية

أسر الضحايا

متشحون بالسواد ومنهارون من البكاء.. مشاهد مأساوية لأسر ضحايا جريمة 15 مايو

ترشيحاتنا

المتهمة

القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص خادش بالإسكندرية

المتهمين

الداخلية تكشف حقيقة طرد 3 أشخاص لشقيقهم من منزله في سوهاج

ضبط ام جاسر وطليقها بسبب خلافات أسرية

خناقة سوشيال ميديا وراء القضبان ..عرض أم جاسر وطليقها بكار على نيابة بسيون

بالصور

فى يومها العالمى.. كيف ساعدت السحالى فى علاج الربو وجلب الحظ؟

معلومات لا تعرفها عن السحالي في اليوم العالمي للسحالي
معلومات لا تعرفها عن السحالي في اليوم العالمي للسحالي
معلومات لا تعرفها عن السحالي في اليوم العالمي للسحالي

سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها الملكية بسبب سلوك غير لائق.. ماذا حدث؟

سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها
سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها
سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها

طريقة عمل الفلفل المحشى بـ3 حشوات مختلفة بعيدًا عن الأرز التقليدى

حشوات الفلفل المحشي بدون أرز
حشوات الفلفل المحشي بدون أرز
حشوات الفلفل المحشي بدون أرز

5 عادات بسيطة تساعد على الوقاية من البواسير 80%

عادات بسيطة تحميك من الإصابة بالبواسير
عادات بسيطة تحميك من الإصابة بالبواسير
عادات بسيطة تحميك من الإصابة بالبواسير

فيديو

تامر هجرس

متدين.. صناع فيلم "محمود التاني" يكشفون الوجه الآخر لتامر هجرس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد