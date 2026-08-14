بسبب غاز الهيليوم.. تفاصيل التحقيقات في حادث انفجار مول بالقاهرة الجديدة

تتصدر واقعة انفجار مول أربيلا بلازا بالقاهرة الجديدة المشهد حاليا، بعدما أسفر الحادث عن سقوط ضحايا بين قتلى ومصابين، لتباشر النيابة العامة على الفور تحقيقاتها في ملابسات الواقعة.

في هذا السياق، كشفت نتائج الفحص المبدئي عن السبب الرئيسي وراء الانفجار، فيما اتخذت النيابة عددا من الإجراءات القانونية والفنية للوقوف على كافة تفاصيل الحادث وتحديد المسؤولية عنه، وفيما يلي التفاصيل الكاملة.

غاز الهيليوم

وكشفت النيابة العامة عن نتائج الفحص المبدئي لحادث حريق مول أربيلا بلازا بالقاهرة الجديدة، والذي أظهر أن الواقعة نجمت عن انفجار أسطوانة معبأة بغاز الهيليوم داخل أحد الحوانيت المخصصة لبيع الهدايا وألعاب الأطفال بالمركز التجاري.

وأسفر الحادث عن العثور على أشلاء ثلاثة متوفين، أمكن التعرف على هوية أحدهم حتى الآن، فيما أصيب 15 شخصا نقلوا إلى عدد من المستشفيات لتلقي العلاج.

هيليوم

مباشرة التحقيقات ومعاينة موقع الحادث

بادرت النيابة العامة بمباشرة التحقيقات فور تلقيها إخطارا بوقوع الانفجار، حيث انتقل فريق من أعضائها إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة بالمكان، وهو ما أكد وقوع الانفجار داخل الحانوت المشار إليه.

كما انتقل أعضاء النيابة العامة إلى المستشفيات التي نقل إليها المصابون؛ للاستعلام عن حالتهم الصحية، وسماع أقوال من تسمح حالتهم الصحية بذلك منهم، فضلا عن الاستماع إلى إفادات شهود الواقعة.

هيليوم

الإجراءات الفنية والقانونية

انتدبت النيابة العامة خبراء الطب الشرعي لإجراء أبحاث البصمة الوراثية اللازمة للتعرف على هوية باقي المتوفين، كما انتدبت خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة الفنية ورفع الآثار من موقع الحادث وفحصها؛ للوقوف على الأسباب والملابسات الكاملة للانفجار.

وفي إطار استكمال التحقيقات، أمرت النيابة العامة باستدعاء القائمين على إدارة المركز التجاري لسؤالهم، وضبط مالك الحانوت محل الواقعة.

هيليوم

تشكيل لجنة لفحص التراخيص

أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة من جهاز مدينة القاهرة الجديدة لفحص الملف الخاص بمول أربيلا بلازا والحانوت محل الحادث، للتحقق من مدى توافر التراخيص اللازمة، ومدى استيفاء الحوانيت العاملة داخل المركز التجاري لاشتراطات الحماية المدنية المقررة لأنشطتها.

وتواصل النيابة العامة إجراءات التحقيق حتى استكمال كافة جوانب الواقعة.