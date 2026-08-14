مصر تدين استهداف سفينتين إماراتيتين بمضيق هرمز.. وتطالب بوقف التصعيد

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف سفينتين تابعتين لشركة "أدنوك" الإماراتية أثناء مرورهما بمضيق هرمز مساء الخميس.

وقالت وزارة الخارجية والهجرة في بيان إن هذا الاعتداء يشكل تهديداً مباشراً لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية حركة السفن في واحد من أهم الممرات المائية في العالم.

وأكدت مصر وقوفها الكامل إلى جانب دولة الإمارات الشقيقة في مواجهة هذا الحادث، مشددة على ضرورة الكف عن أي أعمال تعرض أمن الملاحة الدولية للخطر أو تستهدف السفن والمنشآت المدنية. كما دعت إلى احترام قواعد القانون الدولي كخطوة ضرورية لخفض التوتر وصون أمن واستقرار المنطقة.



تفاصيل الحادث



بحسب بيان "أدنوك"، تعرضت الناقلتان لهجوم أثناء عبور المضيق دون وقوع أي إصابات.

وأعلنت الشركة أنها سيطرت على الموقف، وأكدت حرصها على سلامة البحارة وضمان حرية الملاحة البحرية، مطالبة الجمهور بالاعتماد على المصادر الرسمية وتجنب الشائعات.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الإماراتية الحادث بشدة، معتبرة أنه يمثل خرقاً واضحاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الخاص بحماية حرية الملاحة وحظر استهداف السفن التجارية وتعطيل الممرات الدولية.

واعتبرت الوزارة أن استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يرقى إلى أعمال تهدد استقرار المنطقة وأمن الطاقة العالمي.

وشددت على أهمية وقف هذه الهجمات بشكل فوري، والالتزام بوقف الأعمال العدائية وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط لضمان أمن المنطقة واستقرار التجارة العالمية.

