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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

واقعة غريبة.. نادي عرعر ينهي تعاقد مهاجم الأهلي السابق بعد توقيع العقود

والتر بواليا
والتر بواليا
رباب الهواري

في واقعة غريبة، أنهى نادي عرعر السعودي تعاقده مع المهاجم الكونغولي والتر بواليا، لاعب الأهلي المصري السابق، رغم إتمام اللاعب إجراءات توقيعه على عقود الانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكان والتر بواليا قد وقع على كشوفات نادي عرعر، الناشط في دوري الدرجة الثانية السعودي، تمهيدًا لبدء مشواره مع الفريق خلال الموسم الجديد، إلا أن إدارة النادي قررت بشكل مفاجئ إنهاء إجراءات التعاقد مع اللاعب بعد توقيع العقود.

ولم يكشف نادي عرعر حتى الآن عن الأسباب الحقيقية وراء اتخاذ قرار إنهاء التعاقد مع المهاجم الكونغولي، الأمر الذي أثار حالة من الاستغراب، خاصة أن الصفقة كانت قد وصلت إلى مراحلها النهائية، وسبقها توقيع اللاعب على المستندات الخاصة بالانضمام إلى الفريق.

وكان بواليا يأمل في خوض تجربة جديدة بالدوري السعودي، بعدما سبق له اللعب في عدد من الأندية خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها النادي الأهلي المصري، الذي تعاقد معه قادمًا من الجونة، إلا أن تجربته مع القلعة الحمراء لم تستمر طويلًا، قبل أن يرحل عن الفريق ويواصل مسيرته الاحترافية.

وتأتي واقعة إنهاء التعاقد بعد توقيع العقود لتفتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول مستقبل اللاعب خلال الفترة المقبلة، وما إذا كان سيبحث عن تجربة جديدة داخل الكرة السعودية، أم سيعود إلى أحد الدوريات الأخرى لمواصلة مشواره الاحترافي.

ومن المنتظر أن يكشف نادي عرعر خلال الفترة المقبلة عن تفاصيل قراره بشأن والتر بواليا، خاصة في ظل عدم إعلان أسباب واضحة حتى الآن، بينما يترقب اللاعب موقفه النهائي بعد ضياع فرصة الانضمام إلى الفريق السعودي رغم توقيعه على العقود.

وتعد هذه الواقعة من الحالات غير المعتادة في سوق الانتقالات، بعدما تم الاتفاق على الصفقة وتوقيع العقود قبل أن تتراجع إدارة النادي عن إتمام التعاقد بصورة مفاجئة.


 

الاهلي ولترا بواليا اخبار الاهلي اخبار الرياضة

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