وجبة جبنه ولانشون.. تسمم 5 أفراد من أسرة واحدة في بسوهاج

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم أطفال، بأعراض اشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة من جبنه ولانشون، بدائرة بندر جرجا جنوب محافظة سوهاج.

5 حالات تصل مستشفى جرجا العام

تلقت الأجهزة المعنية إخطارًا من مستشفى جرجا العام، يفيد بوصول 5 أشخاص من أسرة واحدة، عقب شعورهم بأعراض مرضية عقب تناولهم بعض الأطعمة، وبالفحص الطبي المبدئي تبين معاناتهم من مغص وآلام بالبطن، دون ظهور أعراض أخرى عليهم حتى الآن.

وشملت الحالات المصابة كلًا من:" مروان ر. ج، 8 أعوام، ورودينا ر. ج، 6 أعوام، وشربات ج. ع، 34 عامًا، وحنان ر. ج، 15 عامًا، وحنين ر. ج، 16 عامًا، وجميعهم يقيمون ببندر جرجا".

وتم نقل المصابين إلى مستشفى جرجا العام، حيث خضعوا للفحوصات الطبية اللازمة، وتقديم أوجه الرعاية الصحية لهم، مع متابعة حالتهم الصحية من جانب الفريق الطبي بالمستشفى.

وأفادت التحريات الأولية بأن المصابين شعروا بمغص بالبطن عقب تناول مكونة من جبنه ولانشون، فيما لم تظهر عليهم أعراض أخرى حتى وقت تحرير المحضر، وجارٍ اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة للتأكد من أسباب الأعراض التي تعرضوا لها.

وتواصل الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، مع فحص ملابسات إصابة أفراد الأسرة، والوقوف على مصدر الأطعمة التي تناولها المصابون، للتأكد من سلامتها ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من استقرارهم بعد تلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.