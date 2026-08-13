استجابة للأهالى..إنهاء أزمة تجمعات مياه الصرف الصحى بمدينة قنا

تابعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا، شكوى متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بوجود تجمعات لمياه الصرف الصحي بأحد الشوارع خلف المستشفى العسكري بمدينة قنا، وما ينتج عنها من روائح كريهة وإعاقة لحركة سير المواطنين والسيارات بالمنطقة.

ودفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، بالفرق الفنية والمختصين والمعدات اللازمة إلى موقع الشكوى، حيث تم التعامل الفوري مع تجمعات المياه وشفطها وتطهير المطابق والخطوط، مما أسهم في إزالة أسباب الشكوى وعودة الحركة إلى طبيعتها بالمنطقة.

وتؤكد محافظة قنا، استمرار متابعة شكاوى المواطنين، والتنسيق الفوري مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بما يضمن سرعة الاستجابة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بالاستجابة الفورية والسريعة لكافة شكاوى المواطنين، والتفاعل الميدانى العاجل مع ما يتم رصده من شكاوى عبر أى وسيلة.



وأكد محافظ قنا، ضرورة التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية لحل الملاحظات والشكاوى، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وحفاظاً على الصحة العامة والمظهر الحضاري.

