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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

من الملاعب إلى الدبلوماسية .. عبد العاطي وفيدان يشيدان بانتقال محمد صلاح إلى تركيا

وزير الخارجية ونظيره التركي
وزير الخارجية ونظيره التركي
فرناس حفظي

لم تقتصر أصداء انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى الدوري التركي على الملاعب وجماهير كرة القدم، بل امتدت لتلامس العلاقات الشعبية بين مصر وتركيا، في مشهد عكس حجم الترابط بين الشعبين.

وخلال المؤتمر الصحفي المشترك في مدينة العلمين، حرص وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي على توجيه الشكر للشعب التركي على حفاوة استقباله للنجم المصري، فيما اعتبر نظيره التركي هاكان فيدان أن انتقال صلاح إلى نادي طرابزون يجسد صورة رمزية لـ«تعانق» الشعبين المصري والتركي.

وأعرب الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، عن خالص امتنانه للشعب التركي، لما أبداه من حفاوة بالغة في استقبال النجم المصري محمد صلاح، عقب انتقاله إلى صفوف نادي طرابزون التركي.

وقال عبد العاطي إن حفاوة الاستقبال والترحيب الكبير الذي حظي به محمد صلاح في تركيا ترك أثرا بالغا في نفوس وقلوب المصريين، معربا عن تقديره للمشاعر الطيبة التي أحاط بها الشعب التركي النجم المصري.

ومن جانبه، أشاد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بانتقال محمد صلاح إلى الدوري التركي، مؤكدًا أن الصفقة تعكس عمق الروابط التي تجمع الشعبين المصري والتركي.

وقال فيدان إن بلاده تعتز بانتقال النجم المصري إلى الدوري التركي، مشيرًا إلى أن الأتراك يتابعون محمد صلاح ويشاهدون مسيرته، معتبرًا أن انتقاله إلى تركيا يؤكد أن الشعبين المصري والتركي «يتعانقان» من خلال هذه الصفقة.

وتأتي تصريحات الوزيرين في ظل تنامي العلاقات المصرية التركية، والتي تشهد توسعا في مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري، إلى جانب الروابط الشعبية والثقافية والرياضية التي تجمع البلدين.

النجم المصري محمد صلاح الدوري التركي مدينة العلمين هاكان فيدان نادي طرابزون تركيا

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