بعد الـ40 درجة.. الأرصاد تكشف موعد الانخفاض الكبير في الحرارة

في الوقت الذي يتساءل فيه الجميع عن موعد انكسار الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل التحسن التدريجي في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مؤكدة استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، لتصل قيم الانخفاض إلى نحو 6 درجات مئوية في بعض المناطق.

وأوضحت الهيئة أن التحسن التدريجي في الأحوال الجوية يمتد خلال الفترة من الجمعة 14 أغسطس وحتى الثلاثاء 18 أغسطس 2026، مع استمرار الأجواء الحارة والرطبة، خاصة خلال ساعات النهار.





انكسار الموجة الحارة يبدأ تدريجيًا

كشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد شهدت منذ يوم الاثنين الماضي موجة حارة أثرت على معظم المحافظات، وبلغت ذروة ارتفاع درجات الحرارة يوم الأربعاء.

وسجلت درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى نحو 40 درجة مئوية، بينما وصلت درجات الحرارة المحسوسة إلى نحو 42 درجة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة.

وأكدت أن بداية انكسار الموجة الحارة جاءت اعتبارًا من الخميس، مع انخفاض درجات الحرارة بنحو درجتين إلى 3 درجات مقارنة بذروة الموجة، على أن يستمر الانخفاض بصورة تدريجية خلال الأيام التالية.

انخفاض الحرارة يصل إلى 6 درجات

وبحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تستمر درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي على أغلب الأنحاء خلال الفترة من الجمعة وحتى الثلاثاء، مع تفاوت قيم الانخفاض من منطقة إلى أخرى.

وتسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري نحو 37 درجة يومي الجمعة والسبت، قبل أن تنخفض إلى 36 درجة يوم الأحد، ثم تصل إلى 35 درجة يومي الاثنين والثلاثاء.

وبذلك يكون الانخفاض في درجات الحرارة على القاهرة الكبرى ملحوظًا مقارنة بذروة الموجة الحارة التي سجلت خلالها الحرارة 40 درجة.



درجات الحرارة على السواحل والصعيد

وتتراوح درجات الحرارة العظمى على السواحل الشمالية خلال فترة التوقعات بين 30 و32 درجة مئوية، ما يجعل الأجواء أكثر اعتدالًا نسبيًا مقارنة بالمناطق الداخلية.

أما شمال الصعيد، فتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 37 و39 درجة مئوية، بينما تظل درجات الحرارة مرتفعة على جنوب الصعيد، حيث تتراوح بين 41 و42 درجة.

وأكدت الأرصاد أن اختلاف درجات الحرارة من منطقة إلى أخرى يستمر خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تأثير نسب الرطوبة على الإحساس الفعلي بدرجات الحرارة.

الرطوبة ترفع الإحساس بالحرارة

ورغم الانخفاض المرتقب في درجات الحرارة، حذرت الأرصاد من استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يجعل المواطنين يشعرون بدرجات حرارة أعلى من القيم المسجلة فعليًا.

وأوضحت منار غانم أن نسب الرطوبة قد تتجاوز 80 و85% في بعض مناطق القاهرة الكبرى، بينما تصل إلى نحو 90 و95% بالمناطق الساحلية.

وتؤدي الرطوبة المرتفعة إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة بنحو درجتين إلى 4 درجات، لذلك لا يعني انخفاض الحرارة المسجلة انتهاء الشعور بالأجواء الحارة.

طقس الأيام المقبلة.. حار ورطب

وتوقعت الهيئة أن يسود خلال الفترة المقبلة طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، وحار رطب على السواحل الشمالية.

أما خلال ساعات الليل، فيكون الطقس مائلًا للحرارة ورطبًا على أغلب المناطق، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

وأشارت الأرصاد إلى أن التحسن المرتقب سيكون تدريجيًا، موضحة أن انخفاض درجات الحرارة لا يعني انتهاء الأجواء الصيفية، خاصة أن شهر أغسطس يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

شبورة مائية تحذر منها الأرصاد

وحذرت خرائط الطقس من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة الرابعة فجرًا وحتى الثامنة صباحًا تقريبًا.

وتظهر الشبورة على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وطالبت الأرصاد قائدي السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة في فترات ظهور الشبورة، والالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات آمنة بين السيارات.



أمطار خفيفة على السواحل والوجه البحري

كما توقعت الهيئة وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وتأتي فرص الأمطار نتيجة تكون بعض السحب المنخفضة التي قد تعمل على تلطيف الأجواء في المناطق التي تشهد سقوطها، مع توقعات بأن تكون فرص حدوثها في حدود 20%.

كما تستمر فرص نشاط الرياح أحيانًا على أغلب الأنحاء وعلى فترات متقطعة، وهو ما قد يساعد على تحسن الإحساس بالطقس خلال بعض الفترات.

طقس إجازة المولد النبوي 2026

وبشأن حالة الطقس خلال إجازة المولد النبوي الشريف 2026، تشير التوقعات الشهرية إلى أن النصف الثاني من شهر أغسطس سيكون أقل حرارة من النصف الأول.

ومن المتوقع أن تدور درجات الحرارة في بعض الأيام حول 35 و36 درجة مئوية، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

وأكدت التوقعات أن التحسن سيكون في حدود المعدلات المعتادة لفصل الصيف، وليس تحولًا كبيرًا يؤدي إلى انتهاء الأجواء الحارة.

متى تنتهي الأجواء الحارة؟

وأوضحت منار غانم أن فصل الصيف لا يزال مستمرًا لنحو 40 يومًا تقريبًا قبل بدء فصل الخريف، فيما تبدأ نسب الرطوبة في الانخفاض تدريجيًا مع الاقتراب من الخريف.

ومن شأن انخفاض الرطوبة أن ينعكس على الإحساس بدرجات الحرارة، حتى مع استمرار تسجيل درجات حرارة صيفية.



نصائح مهمة للمواطنين

وجهت الأرصاد عدة نصائح للمواطنين للتعامل مع الأجواء الحارة والرطبة، أبرزها تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال الفترة من 11 صباحًا وحتى الرابعة عصرًا قدر الإمكان.

كما نصحت بالإكثار من تناول المياه والسوائل، والبقاء في أماكن جيدة التهوية، وارتداء الملابس القطنية فاتحة اللون.

وشددت على أهمية متابعة النشرات الجوية والتحديثات اليومية الصادرة عن الهيئة، خاصة مع استمرار التغير التدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

تحذير للمصطافين من البحر المتوسط

وحذرت الهيئة من احتمالية ارتفاع أمواج البحر المتوسط مع بداية الأسبوع المقبل، مطالبة المصطافين بضرورة متابعة نشرات الملاحة البحرية وحالة البحر قبل التوجه إلى الشواطئ.

وتشير الصورة العامة إلى أن الموجة الحارة بدأت بالفعل في الانكسار، لكن الأجواء الحارة والرطبة مستمرة، بينما تتجه درجات الحرارة إلى مزيد من الانخفاض التدريجي حتى الثلاثاء، لتصل القاهرة الكبرى إلى نحو 35 درجة مئوية