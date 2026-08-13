انخفاض الحرارة وانكسار الموجة الساخنة.. الأرصاد تزف بشرى سارة

تشهد حالة الطقس اليوم الخميس أجواء شديدة الحرارة ع كافة أنحاء البلاد، حيث مازالت تستمر الموجة الحارة التي نعيشها منذ أيام، مع ارتفاع نسب الرطوبة بشكل ملحوظ مما يزيد الاحساس بالحرارة، وينتظر الجميع موعد انكسار الموجة الحارة وبدء تحسن الأجواء نسبياً.

حالة الطقس لمدة 5 أيام المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن الفترة من الخميس 13 أغسطس وحتى الإثنين 17 أغسطس 2026 ستشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بقيم تتراوح بين درجتين و3 درجات مئوية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى خلال هذه الفترة على السواحل الشمالية ما بين 31 و32 درجة مئوية، بينما تتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين

36 و37 درجة مئوية.

أما مناطق جنوب البلاد، فمن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى بها بين 37 و43 درجة مئوية، لتظل تلك المناطق من أكثر مناطق الجمهورية تأثرًا بارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.





موعد انكسار الموجة الحارة

كما أكدت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن موعد انكسار الموجة الحارة التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، يبدأ تدريجيًا اعتبارًا من اليوم الخميس، حيث انخفضت درجات الحرارة مقارنة بأمس.

وقالت منار غانم: إن البلاد شهدت منذ يوم الاثنين الماضي موجة حارة أثرت على معظم المحافظات، إذ بلغت ذروة ارتفاع درجات الحرارة يوم أمس الأربعاء، وسجلت العظمى على القاهرة الكبرى 40 درجة، بينما وصلت درجات الحرارة المحسوسة إلى 42 درجة بسبب ارتفاع نسب الرطوبة.

ولفتت إلى أن اليوم الخميس يشهد انكسارًا في حدة الموجة الحارة، مع انخفاض درجات الحرارة بنحو درجتين إلى 3 درجات مقارنة باليوم، إلا أن الأجواء خلال ساعات النهار ستظل أعلى من المعدلات الصيفية المعتادة.

موعد تحسن حالة الطقس

وأشارت إلى أن التحسن في الأحوال الجوية سيكون تدريجيًا، موضحة أنه مع بداية الأسبوع المقبل تبدأ درجات الحرارة في الاقتراب بشكل أكبر من معدلاتها المعتادة، موضحة أن انخفاض درجات الحرارة لا يعني انتهاء الأجواء الحارة، خاصة أن الرطوبة ستظل مرتفعة خلال شهر أغسطس، وهو ما يجعل المواطنين يشعرون بدرجات حرارة أعلى من المسجلة فعليًا.