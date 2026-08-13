قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة تكشف عن شروط طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك
الأوقاف تعلن الفائزين في المسابقة الثقافية البحثية الكبرى للعام 25/26
الوزراء يعتمد الحد الأقصى لسعر بيع شقق كاملة التشطيب مملوكة للقطاع الخاص
كيف نغتنم شهر ربيع الأول؟.. علي جمعة يوضح
نشرة المرأة والمنوعات | 5 طرق للوقاية من الرطوبة في المنزل.. هل الكبد الدهني يتحول إلى ورم.. ثمرة أفوكادو يوميا تقلل مخاطر أمراض القلب؟
غدا.. الأهلي يواجه يوروبا الإسباني وديًا
هل شرب الينسون النجمي ينشط سرطان الثدي والرحم والأورام الحساسة؟
الوزراء : تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة
صاحبة المكان ليسانس آداب .. الصحة تغلق مركز تجميل شهير بالقاهرة
أمر ملكي.. إعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان
مجلس الوزراء يوافق على تأسيس شركة جامعة السويس للخدمات
توفيق عبد الحميد يطمئن الجمهور على حالته الصحية: أنا الحمد لله بخير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الحكومة تكشف عن شروط طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
كتب محمود مطاوع

وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مُمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح عدد 5000 وحدة سكنية مُنفذة للطرح بنظام الإيجار المنتهي بالتملك (الإيجار التمليكي)؛ وذلك وفقاً للشروط المقترحة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في هذا الشأن. 

وتضمنت الشروط المقترحة، شروطاً عامة من بينها اعتبارات واجب توافرها في المتقدم للحجز في نظام الإيجار المنتهي بالتملك، وضوابط دخل المتقدم، وكذا شروطاً عقارية لتنظيم الجوانب ذات الصلة بسداد قيمة الوحدة ووديعة الصيانة، وإلغاء التخصيص، أو وفاة المُخصص له الوحدة، إلى جانب شروط مالية ذات الصلة بسداد مبلغ جدية الحجز وسداد القيمة الإيجارية للوحدات وقيمة الصيانة الخاصة بالوحدة، وتكاليف تركيب عدادات الخدمات المختلفة، وذلك على النحو الذي يضمن التنظيم الأمثل لهذه المبادرة المهمة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إصدار نظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وأسس تقديره والجهة المعنية بأدائه.

ونص مشروع القرار على أن يُعمل بنظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المشكلة طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 الصادر في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وأسس تقديره والجهة المعنية بأدائه وفقا للقواعد المنصوص عليها.

وبيّن مشروع القرار إجراءات تقديم طلب التعويض من مالك المبنى أو المنشأة ذات الطراز المعماري المتميز والمستندات المطلوب إرفاقها مع طلب التعويض والتقرير الفني المحدد به الاشتراطات التخطيطية والبنائية لموقع المبنى أو المنشأة، وكذا اختصاصات لجنة التقدير وآلية انعقادها، كما نظم مشروع القرار أسس تقدير التعويض، القائمة على تحديد الفرق بين القيمة السوقية للعقار في حالتي خضوعه للقيد وعدم خضوعه له، وذلك وقت تقدير التعويض، هذا فضلا عن تحديد الجهة المختصة بصرف التعويض، وطرق أدائه.

وزارة الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الإيجار التمليكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العام الدراسي 2027

موعد بدء العام الدراسي 2027 في المدارس والجامعات |قرار نهائي يحسم الجدل

كلب مفقود

مكافأة 2 مليون جنيه.. منشور للعثور على كلبة يُثير جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا

السيدة التي تقف وراء ترامب

أنا مجرد امرأة حامل.. من هي السيدة التي أثارت نظريات المؤامرة خلف ترامب؟

وزير التربية والتعليم

خريطة العام الدراسي 2027 بالمدارس ..الترم الأول 93 يوما والامتحانات 9 يناير

بيزيرا

مصر كلها بتسأل فين.. هشام حنفي يبحث عن بيزيرا الزمالك في حمام السباحة

موعد المولد النبوي 2026

موعد المولد النبوي 2026 بعد إعلان الإفتاء أول أيام شهر ربيع الأول 1448.. اعرف الإجازة إمتى

عبد الله السعيد

محمد أضا يكشف مستجدات أزمة ثلاثي الزمالك.. مفاجأة حول عبد الله السعيد

سعد سمير

محامي سعد سمير: سنلجأ إلى الفيفا إذا لم يتم إيقاف قيد مودرن سبورت

ترشيحاتنا

كليات تقبل من 50% علمي وادبي

لو جايب 50 %.. كليات تنتظرك في المرحلة الثالثة علمي وأدبي

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

اسعار السبائك الذهب

ارتفاع جديد.. سعر سبيكة 10 و20 جراما عيار 24

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | 5 طرق للوقاية من الرطوبة في المنزل.. هل الكبد الدهني يتحول إلى ورم.. ثمرة أفوكادو يوميا تقلل مخاطر أمراض القلب؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

هل شرب الينسون النجمي ينشط سرطان الثدي والرحم والأورام الحساسة؟

هل الينسون النجمي يسبب سرطان الثدي والرحم؟
هل الينسون النجمي يسبب سرطان الثدي والرحم؟
هل الينسون النجمي يسبب سرطان الثدي والرحم؟

كيف تتخلص من الرهاب الاجتماعي؟.. طرق تساعدك على استعادة الثقة بالنفس

كيف يمكن التغلب على الرهاب الاجتماعي؟
كيف يمكن التغلب على الرهاب الاجتماعي؟
كيف يمكن التغلب على الرهاب الاجتماعي؟

هل الكبد الدهني يتحول إلى ورم؟.. دراسة تكشف

هل الكبد الدهني يتحول إلى سرطان الكبد؟
هل الكبد الدهني يتحول إلى سرطان الكبد؟
هل الكبد الدهني يتحول إلى سرطان الكبد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد