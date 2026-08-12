هيظبط مزاجك.. مشروب غير متوقع يخفض السكر ويضبط المزاجي

يعد الشاي الأخضر من المشروبات الصحية التى تساعد في علاج عدد كبير من الأمراض.

ووفقا لموقع webmd نكشف لكم فوائد شرب الشاي الأخضر للحالة المزاجية ونسبة السكر في الدم.

تحسين توازن سكر الدم

تشير الأبحاث إلى أن شرب الشاي الأخضر قد يساعد في تحسين مستوى السكر في الدم وحساسية الأنسولين . وقد أظهرت إحدى الدراسات التحليلية الشاملة أن الشاي الأخضر قد يخفض مستوى الجلوكوز في الدم أثناء الصيام ، ومستويات الأنسولين، ومستوى الهيموجلوبين السكري (A1C) لدى مرضى السكري من النوع الثاني .

وجدت دراسة أخرى أجريت على البالغين في الصين أن أولئك الذين يشربون الشاي الأخضر كل يوم كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض السكري مقارنة بأولئك الذين لا يشربون الشاي الأخضر أو يشربون أنواعًا أخرى من الشاي.

تحسن المزاج

يحتوي الشاي الأخضر أيضاً على مادة الثيانين ، وهي حمض أميني يعزز الاسترخاء وقد يحسن الوظائف الإدراكية.

في إحدى الدراسات ، وجد الباحثون أن شرب الشاي الأخضر أو تناول مستخلص الشاي الأخضر قد يُحسّن المزاج ويُخفف أعراض الاكتئاب كما وجدت دراسة أخرى أن المراهقين الذين شربوا ستة أكواب من الشاي الأخضر منزوع الكافيين يوميًا لمدة ستة أسابيع أظهروا أعراضًا أقل للاكتئاب والقلق