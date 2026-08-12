عائد معفى من الضريبة للممولين.. تفاصيل الصكوك الضريبية

كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، تفاصيل الصكوك الضريبية الجديدة، مؤكدًا أنها تمثل أداة تمويلية تتيح للممولين الاستفادة من فائض السيولة لديهم، مع الحصول على عائد معفى من الضريبة.

رجب محروس: الصكوك تتيح إعادة استثمار فائض السيولة

وقال محروس، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الصكوك الضريبية تمنح الممول فرصة لإعادة استثمار جزء من فائضه النقدي، على أن يتم استخدام الصكوك في سداد الالتزامات الضريبية المستقبلية وفقًا للقواعد المنظمة.

وأوضح: «الصكوك الضريبية بعائد يحدده وزير المالية ويكون العائد بدون ضريبة، وإتاحة فرصة للممول لإعادة استثمار جزء من فائضه النقدي».

وأشار إلى أن قواعد وإجراءات التعامل مع الصكوك الضريبية سيتم الانتهاء منها خلال 21 يومًا من تاريخ الإعلان عنها، موضحًا أنها ستحدد الجوانب المالية والقانونية وآليات التعامل مع الصكوك.

وأكد أن الصكوك تحقق مزايا للممولين، قائلًا: «لا يوجد ميزة للدولة بالنسبة لعائد الصكوك، ولكن المميزات تكون للممولين».

وأضاف أن الصكوك الضريبية تأتي في إطار تعزيز الشراكة بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب والممولين، وطرح أدوات جديدة تساعد على إدارة السيولة والتدفقات النقدية.