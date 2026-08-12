إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة وتروسيكل بالبلينا في سوهاج

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة؛ إثر حادث تصادم وقع بين سيارة وتروسيكل بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، بعدما اختلت عجلة القيادة بيد قائد التروسيكل؛ ما أدى إلى انحرافه واصطدامه بالسيارة القادمة في الاتجاه المقابل.

تصادم سيارة وتروسيكل بالبلينا

وتلقى اللواء أشرف عبد المالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم وإصابة عدد من الأشخاص بدائرة مركز البلينا.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين أن طرفي الواقعة سيارة ملاكي، قيادة سائق في العقد السادس من العمر، ومقيم بدائرة المركز، وتروسيكل قيادة شخص في العقد الثاني من العمر، ومقيم بدائرة المركز.

وكشفت المعاينة الأولية أنه أثناء سير التروسيكل بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد قائده، ما أدى إلى انحرافه واصطدامه بالسيارة القادمة في الاتجاه المقابل، لتقع الواقعة وتسفر عن إصابة 3 أشخاص.

إصابات متفرقة للمصابين

وأسفر الحادث عن إصابة قائد التروسيكل باشتباه كسر بالساعد الأيسر، بالإضافة إلى كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، كما أصيبت شقيقته طفلة في العقد الأول من العمر باشتباه كسر بالساق اليمنى، بينما أصيبت والدتهما في العقد الثالث من العمر بجرح رضي بفروة الرأس، إلى جانب كدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، فيما انتقلت الجهات المختصة لمتابعة آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبسؤال قائدي المركبتين والمصابين، أيدوا مضمون ما أسفرت عنه المعاينة الأولية، ولم يُذكر وجود شبهة جنائية وراء وقوع الحادث.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، فيما تواصل الجهات المختصة استكمال الفحص للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.