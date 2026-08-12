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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

طارق الشناوي يكشف سر نجاح «خلي بالك من نفسك» مع ياسمين عبد العزيز والسقا |فيديو

طارق الشناوي
طارق الشناوي
تقى الجيزاوي

أعرب الناقد الفني طارق الشناوي عن سعادته باستمرار المهرجان القومي للمسرح المصري وتطوره من عام إلى آخر، مشيدًا بحالة المهرجان والتكريمات التي شهدتها دورته الحالية.

وقال طارق الشناوي، في لقاء خاص مع موقع «صدى البلد»، إن المهرجان يسير بخطوات ثابتة ويشهد تطورًا عامًا بعد الآخر. 

وعن أفلام الموسم السينمائي الحالي، كشف طارق الشناوي عن العمل الذي نال إعجابه أكثر من غيره، قائلًا إن فيلم «القصص» كان أكثر الأفلام التي أعجبته خلال الموسم.

فيلم «خلي بالك من نفسك»

وتطرق الشناوي إلى فيلم «خلي بالك من نفسك» الذي يجمع الفنانين أحمد السقا وياسمين عبد العزيز، مؤكدًا أن الفيلم نجح في الوصول إلى الجمهور بشكل جيد، خاصة مع عودة ياسمين عبد العزيز بعد فترة من الغياب.

وأوضح أن الفيلم لا يعتمد على طموح فني كبير، لكنه يمتلك حسًا جماهيريًا واضحًا، وهو ما ساعده على تحقيق تفاعل جيد مع الجمهور داخل مصر وخارجها.

وأشاد طارق الشناوي بالمخرج معتز التوني، مشيرًا إلى أنه أحدث تغييرًا واضحًا في طبيعة أدوار بطلي الفيلم، إذ ظهرت ياسمين عبد العزيز في مشاهد الأكشن، بينما قدم أحمد السقا الجانب الكوميدي، وهو ما خلق مفارقة مختلفة وغير متوقعة بالنسبة للجمهور. 

أبطال فيلم «خلي بالك من نفسك»

ويشارك فى بطولة الفيلم إلى جانب ياسمين عبدالعزيز وأحمد السقا كل من لبلبة، ومحمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف شريف الليثى، وإخراج معتز التونى.

طارق الشناوي المهرجان القومي للمسرح المصري فيلم خلى بالك من نفسك أبطال فيلم «خلي بالك من نفسك»

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