«بيشتغل عشان يساعد أبوه».. عم أحد ضحايا حادث الإسماعيلية يكشف تفاصيل مؤلمة | فيديو

كشف محمد عيد أحمد، عم أحد ضحايا حادث الإسماعيلية، تفاصيل مؤلمة عن حياة ابن شقيقه البالغ من العمر 13 عامًا، مؤكدًا أنه كان يعمل لمساعدة والده المريض وتوفير مصاريف المدرسة.

عم الضحية: والدته أصيبت بجلطة بعد سماع خبر وفاته

وقال محمد عيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد 2»: «محمد عنده 13 سنة.. إحنا ناس فقراء على قد حالنا، وأبوه مريض سكر، هو بيساعد أبوه عشان مصاريف المدرسة».

وتابع عم الضحية، أن خبر الحادث وصله من أحد أصدقائه، قائلًا: «واحد صاحبي بلغني بالحادثة، قالي ولاد أخوك كانوا في العربية اللي عملت حادثة».

وأضاف في كلمات مؤثرة: «ربنا ما يوريها لحد، مفيش حاجة تبرد اللي حصلنا.. مفيش بعد إن واحد يفقد حتة منه».

وأوضح أن الأسرة تعيش حالة من الصدمة منذ وقوع الحادث، مشيرًا إلى أن والدة الطفل أصيبت بوعكة صحية شديدة عقب علمها بخبر وفاة نجلها.

وقال: «والدته ربنا يشفيها، من الصدمة جالها حاجة زي الجلطة وهي حاليًا في المستشفى».

واختتم عم الضحية حديثه بالتأكيد على أن الطفل توفي أثناء توجهه إلى عمله، الذي كان يقوم به لمساعدة والده وتوفير نفقات دراسته ومصاريف المدرسة.