نور محمود: «تياترو» أعاد للجمهور مسرح زمان.. وأستعد لمسلسل 15 حلقة| خاص

أعرب الفنان نور محمود عن سعادته بالمشاركة في فعاليات الدورة الـ 19 من المهرجان القومي للمسرح المصري، من خلال العرض المسرحي «تياترو»، مؤكدًا أن ردود الفعل التي تلقاها العمل أسعدته وفريقه بشكل كبير.

وقال نور محمود فى لقاء خاص مع موقع «صدى البلد»، إنه يشعر بالفخر للمشاركة في العرض، الذي يخرجه أحمد فؤاد، ويكتبه محمد الملاواني، ويضم مجموعة كبيرة من الفنانين، متمنيًا أن يكون عند حسن ظنه.

وعن ردود الفعل على «تياترو»، أوضح أن الجمهور تفاعل مع العرض بشكل كبير، لافتًا إلى أن أكثر تعليق أسعده من الجمهور هو : «أنتم مرجعين لينا المسرح بتاع زمان».



نور محمود يكشف عن أعماله المقبلة

وعن مشاريعه المقبلة، كشف نور محمود عن استعداده لمسلسل جديد مكون من 15 حلقة، موضحًا أنه لا يزال في مرحلة القراءة والتحضير، ومن المقرر أن يشارك ضمن أعمال الـ"أوف سيزون" دون الكشف عن تفاصيل العمل في الوقت الحالي.