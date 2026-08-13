ديزيريه دوي نجم باريس سان جيرمان يحصد جائزة رجل مباراة كأس السوبر الأوروبي

توّج فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب كأس السوبر الأوروبي، بعد تحقيقه الفوز على أستون فيلا الإنجليزي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين وسط منافسة قوية وإثارة حتى الدقائق الأخيرة.

ونجح الفريق الباريسي في حسم اللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد ما قدّم أداءً قويًا على مدار أحداث اللقاء، ليضيف بطولة جديدة إلى خزائنه ويواصل تحقيق النجاحات على الساحة الأوروبية.

بدأ باريس سان جيرمان المباراة بضغط هجومي واضح، وتمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة الحادية والعشرين عن طريق الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، الذي استغل إحدى الفرص الهجومية ليمنح فريقه الأفضلية.

وحاول أستون فيلا العودة سريعًا إلى المباراة، ونجح في تكليل محاولاته بالهدف الأول في الدقيقة الخامسة والأربعين عن طريق براين مادجو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

مع انطلاق أحداث الشوط الثاني، كثف باريس سان جيرمان من ضغطه بحثًا عن هدف التقدم، وهو ما تحقق في الدقيقة الحادية والستين، عندما تمكن ديزيريه دوي من تسجيل الهدف الثاني لفريقه.

وحافظ الفريق الفرنسي على تقدمه خلال الدقائق المتبقية، رغم محاولات أستون فيلا لإدراك التعادل، ليطلق الحكم صافرة النهاية معلنًا تتويج باريس سان جيرمان بكأس السوبر الأوروبي.

وتوج ديزيريه دوي بجائزة رجل المباراة، بعدما لعب دورًا حاسمًا في انتصار فريقه، حيث سجل هدف التتويج باللقب ومنح باريس سان جيرمان الأفضلية في مواجهة قوية أمام أستون فيلا.

ويأتي هذا التتويج ليؤكد أهمية دوي ضمن تشكيلة الفريق الفرنسي، بعدما نجح في ترك بصمته خلال واحدة من أبرز مباريات الموسم الأوروبي.



