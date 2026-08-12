أسباب مطالب تأجيل الدراسة 2027 في المدارس لمدة أسبوع.. تربوي يوضح

أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، أن تأجيل الدراسة 2027 في المدارس ، ليس طلبا ترفيهيا بل هو الرغبة في الإلتزام بتوقيت كل عام.

تأجيل الدراسة 2027 في المدارس .. مبررات المطالبة بذلك

وشرح الدكتور تامر شوقي مبررات مطالبته بـ تأجيل الدراسة 2027 في المدارس ، قائلاً ، إن الفصل الدراسي الأول هو في الأصل طويل ولا يحتاج إلى إطالة بل الإشكالية في الفصل الدراسي الثاني، والدليل أن الامتحان الشهري الأول في الفصل الدراسي الأول يتم عقده في نهاية شهر أكتوبر وليس سبتمبر، ويتضمن ما تم شرحه في شهري سبتمبر وأكتوبر، وتقديم الدراسة سيزيد الأعباء على الطلاب في مذاكرة دروس شهرين لامتحان شهر أكتوبر.

واستكمل الدكتور تامر شوقي مبرراته لمطلب تأجيل الدراسة 2027 في المدارس أسبوع قائلا : إن تقديم الدراسة سيزيد أعباء الدروس الخصوصية على الطلاب وأسرهم ، مؤكداً أنه يمكن إضافة هذا الأسبوع في الفصل الدراسي الثاني لأنه بالفعل قصير

وتأكيدا لكلامه ، أصدر الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، بيانا إعلاميا شدد خلاله على أهمية تأجيل موعد بدء الدراسة 2027 في المدارس إلى 19 سبتمبر 2026 بدلا من 12 سبتمبر .

حيث قال الدكتور تامر شوقي : من الأفضل أن يكون موعد بدء الدراسة 2027 في المدارس يوم 19 سبتمبر بدلا من تقديمها إلى يوم 12 سبتمبر لعدة أسباب منها:

أن الموعد المعتاد لبدء الدراسة في المدارس منذ سنوات بعيدة هو السبت الثالث من الشهر وليس الثاني

توحيد مواعيد بدء الدراسة في المدارس مع الجامعات

أن الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر يتسم بارتفاع درجات الحرارة مما يؤثر على أداء جميع عناصر العملية التعليمية

إطالة عدد أيام الدراسة ليس دليلا دائما على تحقيق جودة التعليم

إتاحة وقت كاف للأسر لتدبير احتياجاتها ومستلزمات الدراسة

تأخير اعلان مناهج البكالوريا في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس يقتضي تأخير بدء الدراسة بدلا من تقديمها لإتاحة فرص الاطلاع عليها للمعلمين وللطلاب

إتاحة وقت كاف للوزارة لتطبيق الاختيار بين المسارات على الطلاب، وكذلك تنظيم المدارس للفصول وفقا للمسارات.

وقال الدكتور تامر شوقي : توجد إجراءات أخرى لتحقيق الاستفادة من أيام الدراسة بدلا من اطالتها ومنها تقليل الإجراءات الإدارية التي يقوم بها المعلم، وتقليل التقييمات وغيرها

تأجيل الدراسة 2027 في المدارس .. هل قررت التعليم ذلك ؟

موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه حتى الآن لم يصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف قرارا رسميا ينص على تأجيل موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس

موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه قد تقرر رسمياً أن يكون موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية والرسمية والخاصة والمتفوقين واليابانية يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026 في مدارس المحافظات التي لا تطبق إجازة السبت .

موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية

كما حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأن موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية مختلف عن موعد المدارس الحكومية ، مؤكدةً أن موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية سيكون يوم 6 سبتمبر 2026 .