تشافي مديرا فنيا لمنتخب هولندا.. تفاصيل

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعيين الإسباني تشافي هيرنانديز مديرًا فنيًا جديدًا لمنتخب هولندا، بعقد يمتد حتى عام 2030، ليبدأ المدرب الإسباني تجربة جديدة على مستوى المنتخبات بعد رحيله عن برشلونة.

رسمياً.. تشافي مديرا فنيا لمنتخب هولندا حتى 2030

ويأتي تعيين تشافي خلفًا لرونالد كومان، في خطوة يراهن خلالها الاتحاد الهولندي على خبرات المدرب الإسباني وشخصيته التدريبية، من أجل قيادة المنتخب خلال السنوات المقبلة والمنافسة على البطولات الكبرى، وعلى رأسها كأس العالم 2030.

وكانت صحيفة «دي تليجراف» الإنجليزية قد أشارت في وقت سابق، إلى دخول تشافي ضمن أبرز المرشحين لتولي قيادة المنتخب الهولندي، بعدما أجرى الاتحاد الهولندي لكرة القدم محادثات معه بشأن المنصب، في ظل بحثه عن خليفة كومان.

ولم يرتبط تشافي بأي فريق منذ رحيله عن تدريب برشلونة في مايو 2024، بعدما قاد الفريق الكتالوني للتتويج بلقب الدوري الإسباني موسم 2022-2023، إلى جانب كأس السوبر الإسباني.

تفاصيل تولي تشافي تدريب منتخب هولندا

وشهدت عملية اختيار المدير الفني منافسة من أسماء بارزة، على رأسها روبرتو مارتينيز، المدير الفني السابق لمنتخبي بلجيكا والبرتغال، قبل أن يحسم الاتحاد الهولندي قراره لصالح تشافي.

وتعد هذه التجربة هي الأولى لـ"تشافي" مع منتخب وطني، بعدما اقتصرت مسيرته التدريبية السابقة على العمل مع السد القطري وبرشلونة.

ويأمل المدرب الإسباني في استثمار خبرته الكروية وفلسفته القائمة على الاستحواذ والتمرير وبناء اللعب؛ من أجل إعادة المنتخب الهولندي إلى دائرة المنافسة على الألقاب، وتحقيق نتائج قوية في الاستحقاقات المقبلة.