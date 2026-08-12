القومي للاتصالات يحذر: حدّث بيانات خطك فور تلقي رسالة الشركة

أكد المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن المواطنين الذين يتلقون رسائل نصية من شركات الاتصالات بشأن تحديث بيانات خطوط المحمول، مطالبون بالتوجه إلى مقر الشركة لإتمام عملية التحديث والتحقق من هوية مالك الخط.

وقال محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، إن هناك مهلة مدتها 3 أيام لتحديث بيانات الخطوط بالنسبة للمواطنين الذين تصلهم رسائل من شركات الاتصالات، مشددًا على ضرورة سرعة الاستجابة وتحديث البيانات فور تلقي الرسالة.

وأشار محمد إبراهيم إلى أن العميل مطالب بالتوجه إلى شركة المحمول التابعة لها الخدمة لاستكمال إجراءات تحديث البيانات خلال المهلة المحددة، بما يضمن تسجيل الخط باسم صاحبه الفعلي.

أحد مقار شركة الاتصالات

وأضاف أنه في حال اكتشاف أي مواطن وجود خط محمول مسجل باسمه ولا يتبع له، فعليه التوجه إلى أحد مقار شركة الاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة، أو التواصل مع الخط الساخن للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على الرقم “155”.

