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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هيثم حسن: اخترت سيلتك دون تردد.. وتمثيل مصر فى المونديال شرف كبير

هيثم حسن
هيثم حسن
حمزة شعيب

يبدأ الدولي المصري هيثم حسن فصلًا جديدًا في مسيرته الاحترافية بعد انتقاله رسميًا إلى صفوف سيلتك الإسكتلندي، قادمًا من ريال أوفييدو الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأبدى اللاعب- البالغ من العمر 24 عامًا- سعادته الكبيرة بإتمام الانتقال، مؤكدًا أن الانضمام إلى سيلتك كان خطوة لم يتردد في اتخاذها، في ظل المكانة الكبيرة التي يحظى بها النادي وتاريخه العريق على الساحة الأوروبية.

ووقع هيثم حسن عقدًا مع سيلتك يمتد حتى عام 2030، مع وجود بند يسمح بتمديده لموسم إضافي.

وفي أول ظهور إعلامي له بعد إتمام انتقاله، تحدث هيثم حسن للموقع الرسمي لنادي سيلتك، معربًا عن حماسه لخوض تجربته الجديدة، وقال إنه يشعر بالامتنان والسعادة لوجوده داخل نادٍ كبير صاحب تاريخ طويل.

وأشار الجناح المصري إلى أن سيلتك كان من الأندية التي يعرفها منذ صغره، خاصة مع مشاركاته المستمرة في دوري أبطال أوروبا وامتلاكه مجموعة من اللاعبين المميزين، مؤكدًا أنه ينتظر بشغف بداية مشواره مع الفريق.

وتحدث حسن عن أسلوبه داخل الملعب، موضحًا أنه يعتبر كرة القدم مصدرًا للمتعة، وأن هدفه الأساسي هو إسعاد الجماهير، إلى جانب تقديم الإضافة الفنية للفريق.

وأضاف أنه يرى نفسه جناحًا يعتمد على المهارة واللعب الفردي، مع اهتمام كبير بصناعة الفرص وتقديم التمريرات الحاسمة لزملائه.
 

تجربة جديدة بعد 6 سنوات في إسبانيا

ويرى هيثم حسن أن وصوله إلى سيلتك جاء في توقيت مناسب للغاية، خاصة أنه أمضى نحو 6 سنوات في إسبانيا، وأصبح مستعدًا لخوض تحدٍ جديد خارج الملاعب الإسبانية.

وأكد اللاعب أن انتقاله إلى سيلتك يمثل فرصة مهمة لمواصلة التطور، مشددًا على أنه يدرك حجم النادي الذي انضم إليه، في ظل تاريخه الكبير وشعبيته الواسعة والأجواء الجماهيرية المميزة التي تحيط بمبارياته.

كما كشف حسن عن رغبته في الاستفادة من تجربته الجديدة خارج الملعب، من خلال تعلم اللغة الإنجليزية والتعرف على الثقافة الإسكتلندية، إلى جانب اكتشاف أسلوب مختلف في كرة القدم.

وأوضح هيثم حسن أن السنوات التي قضاها في فرنسا وإسبانيا ساعدته على اكتساب خبرات متنوعة، وجعلته لاعبًا أكثر تكاملًا من الناحيتين الفنية والشخصية.

وأشار إلى أن مغادرة فرنسا في سن 18 عامًا والانتقال إلى بلد جديد شكلت تحديًا كبيرًا بالنسبة له، لكنها منحته فرصة للتعرف على ثقافة مختلفة وتعلم لغة جديدة، وهو ما يعتبره تجربة مهمة في مسيرته.

ويأمل اللاعب المصري في تكرار التجربة مع سيلتك، والاستفادة من الانتقال إلى بيئة جديدة تساعده على التطور داخل وخارج الملعب.
 

هيثم حسن يتحدث عن مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم

وانتقل هيثم حسن إلى سيلتك؛ بعدما اكتسب خبرة دولية مهمة مع منتخب مصر، حيث سبق له تمثيل فرنسا على مستوى منتخبات الشباب قبل اختيار الدفاع عن ألوان الفراعنة على المستوى الأول.

وكانت أبرز محطات اللاعب مؤخرًا مشاركته مع منتخب مصر في منافسات كأس العالم 2026، حيث ظهر ضمن صفوف الفراعنة خلال البطولة.

وقدم حسن مردودًا لافتًا في مواجهة مصر أمام الأرجنتين بدور الـ16، والتي انتهت بخسارة المنتخب المصري بنتيجة 3-2، ليودع الفراعنة منافسات المونديال.

وعن مشاركته في كأس العالم بقميص مصر، أكد هيثم حسن أن تمثيل الفراعنة في البطولة كان شرفًا كبيرًا بالنسبة له، معربًا عن فخره بالدفاع عن ألوان المنتخب الوطني في أكبر محفل كروي عالمي.

ويطمح هيثم حسن إلى أن تكون تجربته مع سيلتك محطة جديدة في مسيرته، تساعده على مواصلة التطور وإثبات نفسه على المستوى الأوروبي، خاصة بعد المستويات التي قدمها خلال تجربته الإسبانية ومشاركته الدولية مع منتخب مصر.

هيثم حسن سيلتك الإسكتلندي ريال أوفييدو الإسباني

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