تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

وقع الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، والمهندس أحمد التراس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى بناء شراكة مؤسسية فاعلة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات العلمية والبحثية والفنية للجامعة لدعم وتطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحيرة، وذلك بحضور الدكتورة إيناس إبراهيم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، ووفد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، في خطوة تعزز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والخدمية، وتنفيذا لاستراتيجية الدولة المصرية ورؤية مصر 2030.

من جانبه أكد الدكتور إلهامي ترابيس، أن توقيع هذا البروتوكول يجسد الدور المحوري للجامعة كبيت خبرة وطني مساند لمؤسسات الدولة، ويترجم رسالتها من مجرد التعليم ومنح الدرجات العلمية إلى المشاركة الفاعلة في حل مشكلات المجتمع.

وأضاف "ترابيس" أن جامعة دمنهور تؤمن بأن البحث العلمي هو قاطرة التنمية، وأن التعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي يمثل نموذجا يحتذى به في ربط مخرجات البحث العلمي بالتطبيق العملي على أرض الواقع، مؤكدا حرص جامعة دمنهور على تسخير إمكاناتها لتقديم حلول علمية مبتكرة للتحديات التي تواجه قطاع المياه، ودعم جهود الدولة في تحقيق الأمن المائي والاستدامة البيئية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالي محافظة البحيرة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

فيما أعرب المهندس أحمد التراس، عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول مع صرح علمي متميز مثل جامعة دمنهور، مؤكدا أن الشراكة مع الجامعة ستسهم بشكل كبير في رفع كفاءة الأداء المؤسسي والفني للشركة، معربا عن ثقته في قدرة جامعة دمنهور على دعم الخطط التطويرية للشركة من خلال الدراسات والاستشارات والتدريب، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

ويستهدف البروتوكول إرساء إطار مؤسسي منظم للتعاون في عدة مجالات منها إجراء الدراسات والأبحاث التطبيقية، وتقديم الاستشارات العلمية والفنية، وتبادل الخبرات، وتنظيم البرامج التدريبية وورش العمل والندوات، وتأهيل ورفع كفاءة العاملين، فضلا عن إتاحة فرص التدريب العملي لطلاب الجامعة.

كما يشمل التعاون الاستفادة من إمكانيات الكليات والتخصصات العلمية بجامعة دمنهور، خاصة في المجالات المرتبطة بالهندسة والعلوم والإدارة والجودة، بما يدعم تطوير النظم الفنية والتشغيلية والإدارية داخل الشركة.

ويمتد التعاون إلى دعم منظومة الجودة والتحول المؤسسي، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية في تطوير نظم الإدارة والممارسات، إلى جانب التعاون في مجالات التوعية المجتمعية وترشيد استهلاك المياه والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وخطوات جديدة نحو تحويل البحث العلمي إلى حلول واقعية.

وتجدد جامعة دمنهور التزامها بترجمة مخرجات البحث العلمي إلى حلول عملية على أرض الواقع، والعمل جنبا إلى جنب مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة لتنفيذ بنود البروتوكول، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة وتحقيق الاستدامة في قطاع حيوي يمس حياة المواطنين.