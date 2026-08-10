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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عبد اللطيف يبحث مع عمدة طوكيو سبل التعاون في مجال تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
ياسمين بدوي

إلتقى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالسيدة/ كويكي يوريكو، عمدة طوكيو، حيث تناول اللقاء بحث أوجه التعاون بين الجانبين المصري والياباني في مجال التعليم، في ضوء ما تشهده مصر من توسع في تطبيق النموذج الياباني في التعليم.

واستعرض اللقاء التوسع الذي تشهده المدارس المصرية اليابانية، وما شهدته من زيادة في أعداد المدارس خلال الفترة الأخيرة، وفي هذا الإطار

يذكر أن هناك 39 خبيرًا يابانيًا يعملون بالفعل في الإشراف على المدارس المصرية اليابانية، حيث أكدت كويكي يوريكو أهمية هذا التعاون.

كما تناول اللقاء بحث سبل التعاون في مجال تعليم الأطفال ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، والاستفادة من الخبرات والتجارب اليابانية المتخصصة في هذا المجال.

وكان قد  وقّع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اتفاقية تعاون مع شينيتشي، ممثل مؤسسة "سبريكس" اليابانية، وذلك خلال زيارة الوزير لمقر المؤسسة في العاصمة اليابانية طوكيو.

جاء ذلك بحضور راجي الإتربي سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة اليابان.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في إنشاء منصة تعليمية قومية في مصر، يتم تطبيقها بصورة تدريجية على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تطوير آليات متابعة العملية التعليمية، وتعزيز الاعتماد على البيانات في متابعة حضور الطلاب وأدائهم الأكاديمي ونتائج التقييمات.

ومن المقرر أن يبدأ التطبيق التدريجي للمنصة اعتبارًا من العام الدراسي المقبل ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧، من خلال عدد من الإدارات التعليمية، على أن يتم التوسع في نطاق التطبيق تباعًا وصولًا إلى تغطية مختلف أنحاء الجمهورية.

وتوفر المنصة أدوات رقمية متطورة تيسر على السادة المعلمين متابعة حضور الطلاب وغيابهم، ورصد أدائهم الأكاديمي ونتائج تقييماتهم بصورة مستمرة ومنظمة، بما يساعد على التعرف المبكر على الطلاب الذين يحتاجون إلى دعم إضافي، واتخاذ الإجراءات التعليمية المناسبة في الوقت المناسب.

كما ستتيح المنصة للوزارة الحصول على بيانات تعليمية محدثة بصورة يومية ومباشرة، بما يدعم عملية اتخاذ القرار على أساس البيانات، ويساعد الوزارة في رصد مؤشرات الأداء التعليمي بصورة مستمرة، وتحديد التحديات، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتحسين جودة العملية التعليمية.

وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني سبريكس

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