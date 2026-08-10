روبيو: مستعدون لمساعدة كولومبيا في مواجهة كارثة الزلزال

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الإثنين، دعمها لكولومبيا في مواجهة كارثة الزلزال الذي ضرب الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، وتسبب في مقتل العشرات وهدم نحو 20 منزلا.

وفي منشور على منصة “إكس”، كتب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: “إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب الزلزال في كولومبيا، وهي على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم”.

وارتفع عدد ضحايا الزلزال في كولومبيا إلى 47 شخصا، وأشارت وكالة “رويترز” للأنباء، إلى وجود "مزيد من الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض".

وشهدت كولومبيا اليوم الإثنين زلزالا مرعبا بلغت شدته 7.4 على مقياس ريختر، أسفر عن مقتل 20 شخصا، وتعطل 6 مطارات، وانهيار 20 منزلا، وتسبب في إصابات وأضرار جسيمة في إحدى المقاطعات على ساحل المحيط الهادئ، بالإضافة إلى مدينة بيريرا.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الكولومبية، بأن قوة الزلزال، الذي وقع في تمام الساعة 7:30 صباحًا بالتوقيت المحلي (1:30 ظهرًا بتوقيت المملكة المتحدة)، بلغت شدته 7.4 ريختر، وأن عمقه وصل إلى 60 ميلًا.