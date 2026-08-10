محافظ شمال سيناء يعلن تخصيص 57 منحة دراسية بالجامعات المصرية والأهلية

أعلن محافظ شمال سيناء الدكتور خالد مجاور، اليوم الاثنين، تخصيص 57 منحة دراسية مجانية وتخفيضات لأبناء المحافظة بعدد من الجامعات المصرية والأهلية، للدراسة بكليات القطاع الطبي والهندسي والتكنولوجي للعام الجامعي الجديد.

وأوضح المحافظ- في تصريح، اليوم- أن المنح تتوزع بواقع 20 منحة من جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا، و6 منح من جامعة 6 أكتوبر، و5 منح من الجامعة اليابانية، ومنحتين من الجامعة البريطانية، و13 منحة (بخصم 20% من المصروفات) من جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، و5 منح من جامعة المنصورة الأهلية، و5 منح من جامعة القاهرة الأهلية، بالإضافة إلى منحة واحدة من الجامعة الألمانية.

وأضاف مجاور، أن المنح الدراسية تشمل كليات: الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والهندسة، والحاسبات والمعلومات، وإدارة الأعمال وريادة الأعمال، مؤكداً أن المجموع الكلي لدرجات شهادة الثانوية العامة هو معيار المفاضلة الأساسي بين المتقدمين، حيث سيتم الترشيح ترتيباً من الأعلى مجموعاً إلى الأقل.

ولفت محافظ شمال سيناء إلى أن التقديم لهذه المنح يبدأ اعتبارا من اليوم التالي لإعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، ويستمر لمدة يومين من تاريخ الإعلان عن فتح باب التقدم بمقر ديوان عام المحافظة.