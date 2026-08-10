الموت تحت الأنقاض.. 77 قتيلا في زلزال كولومبيا وعمليات الإنقاذ تتواصل

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال كولومبيا إلى 77 قتيلا بعد أن ضرب الزلزال القوي غرب البلاد في وقت مبكر من صباح الاثنين، مما أدى إلى انهيار مبانٍ في عدة مدن وترك آخرين محاصرين تحت الأنقاض، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وقع الزلزال بعد أيام قليلة من أداء أبيلاردو دي لا إسبريلا اليمين الدستورية كرئيس، مما دفع الإدارة الجديدة إلى أول أزمة كبيرة لها، في ظل ذكريات الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا المجاورة في يونيو.

وشهدت كولومبيا اليوم الإثنين زلزالا مرعبا بلغت شدته 7.4 على مقياس ريختر، أسفر عن مقتل 20 شخصا، وتعطل 6 مطارات، وانهيار 20 منزلا، وتسبب في إصابات وأضرار جسيمة في إحدى المقاطعات على ساحل المحيط الهادئ، بالإضافة إلى مدينة بيريرا.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الكولومبية، بأن قوة الزلزال، الذي وقع في تمام الساعة 7:30 صباحًا بالتوقيت المحلي (1:30 ظهرًا بتوقيت المملكة المتحدة)، بلغت شدته 7.4 ريختر، وأن عمقه وصل إلى 60 ميلًا.