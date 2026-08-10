قبل اعلان النتيجة.. مؤشرات مهمة في تنسيق المرحلة الأولى 2026| 92.89 % للطب

نتيجة تنسيق المرحلة الاولي 2026، تعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين الموافق 10 أغسطس 2026، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتائج المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بمقر المكتبة المركزية الجديدة بجامعة القاهرة، بقاعة الشيخ القاسمي بالدور الخامس.

ويعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، خلال المؤتمر نتائج تنسيق المرحلة الأولى، إلى جانب الحدود الدنيا للمرحلة الثانية، والجدول الزمني لتسجيل الرغبات، والكليات والمعاهد المتاحة أمام طلاب المرحلة الثانية، من خلال هذا الرابط معرفة نتيجة المرحلة الاولي اضغط هنا.

تنسيق المرحلة الاولي 2026 ،تشير المؤشرات الأولية إلى انخفاض الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات، خاصة للشعبة العلمية، وذلك في ظل تراجع أعداد الطلاب الحاصلين على مجاميع تتجاوز 90% مقارنة بالعام الماضي.



وذلك حسب المؤشرات المئوية للتنسيق ، ونسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2026، واقترابها من نسب النجاح وتوقعات 2025، لمساعدة الطلاب على اتخاذ قرارات مدروسة.

ومن المقرر أن يحمل تنسيق الجامعات 2026 لطلاب الثانوية العامة، مفاجآت بسبب انخفاض تنسيق المرحلة الاولي ولكن المؤشرات الحالية تُظهر استقرارًا نسبيًا في النسب مقارنة بالعام الماضي.

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026

ينشر موقع صدى البلد فيما يلي توقعات ومؤشرات تنسيق الجامعات 2026، والتي يمكن اعتبارها نموذجًا استرشاديًا حتى ظهور التنسيق الرسمي:

كلية الطب البشري: 92.8%

كلية طب الأسنان: 92.1%

كلية الصيدلة: 91.6%

كلية العلاج الطبيعي: 91.4%

كلية الهندسة: 87.4%

كلية الحاسبات والمعلومات (شعبة رياضة): 83.41%

كلية التمريض: 84.41%

كلية الألسن: 84.41%

كلية الآثار: 78%

كلية الإعلام: 83.17%

كلية السياسة والاقتصاد: 85.12%

كلية الآداب: 60.85%

كلية التجارة: 68.70%