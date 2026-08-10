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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

موجة حارة جديدة .. الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة والرطوبة حتى نهاية الأسبوع

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم الإثنين 10 أغسطس 2026، ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة ورطب خلال ساعات الصباح الباكر، يتحول إلى شديد الحرارة ورطب نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارًا ورطبًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة ورطبًا خلال ساعات الليل وفقا لما رصدة صباح الخير يا مصر.

وتأتي هذه الأجواء بالتزامن مع بداية ارتفاع جديد في درجات الحرارة، حيث تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار الموجة شديدة الحرارة اعتبارًا من اليوم الإثنين وحتى نهاية الأسبوع، مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية.

الرطوبة تزيد الإحساس بحرارة الطقس

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة يؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس عن القيم المسجلة في الظل، بنحو يتراوح بين درجتين وأربع درجات مئوية، وهو ما يجعل الأجواء أكثر سخونة وإجهادًا، خاصة خلال ساعات النهار وفترات سطوع الشمس.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة المحسوسة أعلى من درجات الحرارة الفعلية في عدد من المناطق، نتيجة ارتفاع معدلات الرطوبة، الأمر الذي يستدعي توخي الحذر خلال فترات التعرض المباشر لأشعة الشمس.

شبورة مائية على الطرق في ساعات الصباح

وحذرت الهيئة كذلك من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة في الساعات الأولى من الصباح، داعية قائدي السيارات إلى توخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات آمنة أثناء القيادة.

نشاط للرياح يبدأ منتصف الأسبوع

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد، تشهد بعض المناطق نشاطًا للرياح اعتبارًا من يوم الأربعاء 12 أغسطس وحتى الجمعة 14 أغسطس، وذلك على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.

وقد يسهم نشاط الرياح في تحسين الأجواء نسبيًا في بعض المناطق خلال فترات حدوثه، إلا أنه لا يعني انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد خلال الأسبوع الجاري.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وتسجل درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم الإثنين على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: 37 درجة للعظمى، و39 درجة للمحسوسة.
الوجه البحري: 36 درجة للعظمى، و38 درجة للمحسوسة.
السواحل الشمالية الغربية: 34 درجة للعظمى، و38 درجة للمحسوسة.
السواحل الشمالية الشرقية: 31 درجة للعظمى، و35 درجة للمحسوسة.
شمال الصعيد: 38 درجة للعظمى، و40 درجة للمحسوسة.
جنوب الصعيد: 41 درجة للعظمى، و42 درجة للمحسوسة.
استمرار الأجواء الحارة خلال الأيام المقبلة

وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى أن الارتفاع في درجات الحرارة سيكون سمة أساسية للأجواء خلال الأيام المقبلة، مع استمرار تأثير الرطوبة المرتفعة على الإحساس بدرجات الحرارة.

وتنصح التوقعات بضرورة متابعة النشرات الجوية بصورة مستمرة، خاصة مع اختلاف حالة الطقس من منطقة إلى أخرى، والاهتمام بالإرشادات المتعلقة بالتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة، خصوصًا خلال ساعات الذروة.

نصائح للتعامل مع الموجة الحارة

ومع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، يفضل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة قدر الإمكان، والإكثار من تناول السوائل، وارتداء الملابس القطنية فاتحة اللون، فضلًا عن توخي الحذر أثناء القيادة في فترات تكون الشبورة المائية.

وتبقى متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية هي المصدر الأهم للتعرف على تطورات حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.

الأرصاد الأرصاد الجوية حالة الطقس في القاهرة

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