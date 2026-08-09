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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«الموجة التالتة دخلت على الخط».. الأرصاد تحذر: الحرارة المحسوسة هتوصل 44

حالة الطقس
حالة الطقس
تقرير أخبار البلد

توقع مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء شديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة، مع بدء الموجة الحارة الثالثة اعتبارًا من بعد غد الثلاثاء، مشيرًا إلى ارتفاع نسب الرطوبة بما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجتين و4 درجات مئوية عن الحرارة المقاسة في الظل.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر رئيس مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من غد الاثنين وحتى السبت المقبل الموافق 15 أغسطس، ستكون مائلة للحرارة رطبة في الصباح الباكر، وشديدة الحرارة رطبة نهارًا على أغلب الأنحاء، ومائلة للحرارة رطبة ليلًا.

وأوضحت أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدًا الاثنين على القاهرة الكبرى والوجه البحري تبلغ 37 درجة مئوية، والمحسوسة 39 درجة، بينما تبلغ على السواحل الشمالية 31 درجة والمحسوسة 35 درجة، وعلى شمال الصعيد 38 درجة والمحسوسة 40 درجة، فيما تصل على جنوب الصعيد إلى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة.

وأضافت أن درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ترتفع اعتبارًا من بعد غد الثلاثاء إلى 38 درجة مئوية، وتبلغ درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة، وتستمر عند هذه المستويات يوم الأربعاء، قبل أن تتراجع تدريجيًا إلى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة يوم الخميس، ثم إلى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة يوم الجمعة، وتعاود الارتفاع الطفيف يوم السبت إلى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة.

وأشارت رئيس مركز الاستشعار عن بعد إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة على السواحل الشمالية خلال الفترة نفسها تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية، بينما تتراوح درجات الحرارة المحسوسة بين 34 و38 درجة.

وبالنسبة لشمال الصعيد.. قالت شاكر إن درجات الحرارة العظمى تتراوح خلال الفترة من الثلاثاء وحتى السبت بين 38 و40 درجة مئوية، فيما تتراوح درجات الحرارة المحسوسة بين 40 و42 درجة.

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ونوهت إلى أن جنوب الصعيد سيظل الأكثر تأثرًا بارتفاع درجات الحرارة، حيث تتراوح العظمى بين 41 و43 درجة مئوية، بينما تتراوح درجات الحرارة المحسوسة بين 42 و44 درجة، وتبلغ ذروة الحرارة المتوقعة يومي الجمعة والسبت، مع وصول درجة الحرارة المحسوسة إلى 44 درجة مئوية.

الظواهر الجوية.. 

أوضحت شاكر أن شبورة مائية ستتكون خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وذكرت أن هناك فرصًا ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها زيادة نسب الرطوبة فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث تقارب 20% على بعض المناطق.

ولفتت إلى وجود نشاط للرياح خلال الفترة من الأربعاء 12 أغسطس وحتى السبت 15 أغسطس، على مناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر والسواحل الغربية والقاهرة الكبرى وجنوب البلاد، وذلك على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن سرعة الرياح قد تتراوح أحيانًا بين 30 و40 كم/ساعة، ما يسهم في تلطيف الأجواء على بعض المناطق المكشوفة، بينما قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وفيما يتعلق بحالة البحرين، أوضحت شاكر أن نشاط الرياح يؤثر على بعض الشواطئ، خاصة شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وجمصة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج إلى نحو 1.5 و2 متر، مع ضرورة توخي الحذر من جانب المصطافين ورواد الشواطئ.

كما تشهد بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية نتيجة نشاط الرياح، مع توقعات بارتفاع الأمواج في بعض المناطق إلى ما بين مترين و3 أمتار.

وأكدت رئيس مركز الاستشعار عن بعد أن ارتفاع نسب الرطوبة خلال الفترة المقبلة سيكون عاملًا رئيسيًا في زيادة الإحساس بدرجات الحرارة، موضحة أن درجات الحرارة المحسوسة قد تزيد على المسجلة في الظل بنحو درجتين إلى 4 درجات مئوية.

وناشدت المواطنين متابعة النشرات والتحديثات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خاصة مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح واضطراب الملاحة البحرية في بعض المناطق، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

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