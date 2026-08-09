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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الولد بدأ يخاف.. شوبير يحذر الزمالك: أزمة بيزيرا مش سهلة.. بلاش ندفن دماغنا في الرمل

شوبير وبيزيرا
شوبير وبيزيرا
محمد بدران

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن أزمة خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، في ظل تمسك اللاعب بالرحيل والانتقال إلى شباب الأهلي الإماراتي، مؤكدًا أن الأزمة ليست سهلة وتحتاج إلى التعامل معها بوضوح.

شوبير يحذر الزمالك بسبب أزمة بيزيرا

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية، إن تأخر الزمالك في صرف مستحقات اللاعبين على مدار الموسم ترك انطباعًا سلبيًا لدى بيزيرا، وجعله يشعر بالقلق من تكرار الأمر مستقبلًا.

أزمة بيزيرا أزمة عنيفة

وأوضح: "أزمة بيزيرا أزمة عنيفة، مش أزمة سهلة، ويؤخذ على الزمالك إن طول الموسم الدنيا كانت متصعبة وكان بيأخر الراتب، فالولد خد انطباع مش كويس وبدأ يخاف، وهو كل مرة هتفضلوا تأخرونا؟".

وأضاف أن لاعبي الفريق يتحدثون مع بعضهم البعض، وهو ما جعل بيزيرا يرغب في الانتقال إلى نادٍ أكثر استقرارًا من الناحية المالية، مشيرًا إلى تمسك اللاعب بعرض شباب الأهلي.

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وتابع شوبير: "خلونا نتكلم ومندفنش دماغنا في الرمل، بيتقال جون إدوارد هو اللي حرضه، بس الحقيقة أنا مش مصدق الكلام ده".

واستكمل: "لو أنا لعيب باخد فلوسي والدنيا منتظمة معايا، مش هيبقى عندي مشكلة ولا حد هيحرضني، فمتروحش ترميها على جون إدوارد".

تحميل جون إدوارد مسؤولية أزمة بيزيرا أمر غير منطقي

وأشار شوبير إلى أن تحميل جون إدوارد مسؤولية أزمة بيزيرا أمر غير منطقي، متسائلًا عن سبب تحول الموقف منه خلال فترة قصيرة، بعدما كان يحظى بإشادة كبيرة داخل الزمالك.

وقال: "جون إدوارد لحد أسبوعين كان بيتقال عنه أفضل تجربة في تاريخ الزمالك، دلوقتي بقى وحش؟ ما أنت كنت عمال تقول عن جون شعر وأغاني".

وكانت أزمة بيزيرا قد تصاعدت خلال الفترة الأخيرة، وسط جدل حول مستقبله مع الزمالك ورغبته في الرحيل، في الوقت الذي سبق أن أكد فيه شوبير أن النادي لم يتلق عرضًا رسميًا من شباب الأهلي، مع وجود اهتمام خليجي باللاعب.

شوبير بيزيرا الزمالك غياب عن التدريبات

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