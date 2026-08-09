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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

زر صغير في ريموت التكييف قد يخفض فاتورة الكهرباء.. ماهو السر؟

التكييف
التكييف
أمينة الدسوقي

في أيام الصيف الحارة، يتحول جهاز التكييف من رفاهية إلى ضرورة لا غنى عنها داخل كثير من المنازل، لكن مع ساعات التشغيل الطويلة تبدأ المخاوف من ارتفاع فاتورة الكهرباء وبينما يبحث البعض عن حلول مكلفة لتقليل الاستهلاك، قد يكون الحل أقرب مما يتخيلون، وتحديدًا في زر صغير داخل ريموت التكييف يحمل كلمة AUTO.

زر لا يعرف كثيرون وظيفته

يستخدم ملايين الأشخاص أجهزة التكييف يوميًا، لكن عددًا كبيرًا منهم لا يستفيد من جميع الوظائف الموجودة في جهاز التحكم ويأتي وضع AUTO في مقدمة الخيارات التي يمكن أن تساعد على تحقيق توازن بين الحصول على تبريد مريح وعدم استهلاك طاقة أكبر من الحاجة.

فعند تفعيل هذا الوضع، تعتمد الوحدة على مستشعرات لقياس درجة حرارة الغرفة، ثم تعمل على ضبط سرعة المروحة ومستوى تشغيل الضاغط «الكمبروسر» تلقائيا، بما يتناسب مع درجة الحرارة التي حددها المستخدم.

وبدلا من استمرار المكيف في العمل بأقصى قدرة، يمكن للنظام تخفيف التشغيل أو تغيير سرعة المروحة عندما تقترب الغرفة من درجات الحرارة المطلوبة، وهو ما قد يساعد على تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء.

لماذا قد يكون AUTO أكثر توفيرًا؟

المشكلة لا تكمن دائمًا في تشغيل المكيف، وإنما في طريقة تشغيله فترك المروحة تعمل باستمرار حتى بعد توقف الضاغط قد يؤدي إلى استهلاك كهرباء إضافية دون حاجة فعلية.

وتوصي وزارة الطاقة الأمريكية باستخدام وضع AUTO للمروحة في أنظمة التكييف المركزية، بحيث تعمل المروحة عند الحاجة وتتوقف مع توقف الضاغط، بدلًا من تشغيلها بصورة متواصلة.

لكن مقدار التوفير ليس ثابتًا للجميع، إذ يتأثر بعوامل عديدة، من بينها نوع المكيف، ومساحة الغرفة، وكفاءة العزل، ودرجة الحرارة الخارجية، ودرجة الحرارة التي يختارها المستخدم.

درجة الحرارة المفتاح الأهم

حتى أفضل إعدادات المكيف لن تمنع ارتفاع الاستهلاك إذا تم ضبط درجة الحرارة على مستويات منخفضة للغاية.

وتشير وزارة الطاقة الأمريكية إلى أن رفع درجة ضبط التكييف يمكن أن يخفض استهلاك الطاقة، لذلك فإن اختيار درجة حرارة معتدلة مثل 24 درجة مئوية أو أعلى قد يكون أكثر كفاءة من تشغيل المكيف على درجات شديدة الانخفاض.

والقاعدة البسيطة هنا كلما كان الفرق بين درجة حرارة الغرفة والجو الخارجي أقل، قل الجهد الذي يحتاجه المكيف للوصول إلى درجة الراحة المطلوبة.

7 نصائح لخفض استهلاك الكهرباء مع التكييف

استخدم وضع AUTO بدلًا من تشغيل المروحة بشكل مستمر، عندما يكون مناسبًا لنوع جهازك.

اضبط درجة الحرارة على 24 درجة مئوية أو أعلى بدلًا من اختيار درجات منخفضة جدًا.

أغلق الأبواب والنوافذ أثناء تشغيل التكييف لمنع تسرب الهواء البارد.

نظف فلاتر التكييف بانتظام لأن تراكم الأتربة يجبر الجهاز على العمل بجهد أكبر.

قلل دخول أشعة الشمس باستخدام الستائر، خصوصًا خلال ساعات الذروة.

لا تشغل التكييف في غرف خالية، وأوقفه عند عدم الحاجة إليه لفترات طويلة.

احرص على صيانة الجهاز دوريا للتأكد من كفاءة الضاغط ومستوى التبريد وعدم وجود أعطال تؤدي إلى زيادة الاستهلاك.

السر ليس في زر واحد

قد يبدو زر AUTO تفصيلا صغيرا في ريموت التكييف، لكنه جزء من منظومة أكبر للتحكم في استهلاك الطاقة فالتوفير الحقيقي لا يعتمد على زر واحد فقط، وإنما على الجمع بين الإعداد المناسب، ودرجة الحرارة المعتدلة، والصيانة الدورية، وتحسين عزل الغرفة.

وبذلك يمكن الاستمتاع بهواء بارد ومريح خلال موجات الحر، مع تقليل الطاقة المهدرة قدر الإمكان، وهو ما ينعكس في النهاية على فاتورة الكهرباء.

فاتورة الكهرباء جهاز التكييف درجات الحرارة وزارة الطاقة الأمريكية

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