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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يوسف حسن يفتح النار: مستقبلي اتدمر بسبب الزمالك وحقوقي ضاعت .. وهذه رسالتي للجمهور

يوسف حسن
يوسف حسن
علا محمد

وجّه يوسف حسن، حارس مرمى الزمالك السابق ولاعب نادي ليفيلز الحالي، رسالة قوية ومطولة عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، كشف خلالها عن معاناته خلال فترة وجوده في صفوف الفريق الأبيض.

وقال يوسف حسن في رسالته إلى جماهير الزمالك: «جمهور الزمالك العظيم، {إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ}».

وأضاف: «كلمتين هقولهم، الله ومش عايز حاجة. أقسم بالله مفيش حد بيحب الزمالك غير جمهوره. أنا مستقبلي اتدمر وحياتي اتبدلت 360 درجة عشان اخترت الزمالك، وكان قدامي عروض من الأهلي ونوادي كتير بإثباتات».

وتابع: «مهما أحكي أنا الإدارة عملت فيا إيه، وساومتني على فلوسي اللي في الآخر ماخدتهاش، ورموني».

وأضاف: «محدش هيحس بيا، وكنت بسكت عشان مايتقالش عليا واطي وجعان. أوعوا تزعلوا من بني آدم لعب لنادي الزمالك ومشي، اعرفوا إنه اتذل واتكسر نفسه عشان ياخد فلوس يدفع إيجاره أو أكله وشربه. ولو رفع قضية، هو مش بيكره الزمالك أو جمهوره».

وأكمل: «بالعكس، دي الطريقة الوحيدة اللي عايز بيها حقه ورزق عياله، اللي بيوصلكم إن اللعيبة جعانة وواطية وكدابة. اللعيبة دي بتبقى اتوعدت مليون مرة بحقوقها واتغدر بيها من بني آدمين».


واختتم يوسف حسن رسالته قائلًا: «كلام كتير مش هعرف أكتبه، وشوفته بعيني. كل اللي أقدر أقوله لكم: ربنا معاكم ويوفقكم. ولو حصل عكس ده، اعرفوا إن دي دعاوى ناس اتظلمت وسطكم».

يوسف حسن حارس مرمى الزمالك السابق لاعب نادي ليفيلز نادي ليفيلز الحالي لجمهور الزمالك

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