أحمد رزق: خوان بيزيرا مطالب باحترام تعاقده مع نادي الزمالك

أكد أحمد رزق، لاعب نادي الزمالك السابق، أن خوان بيزيرا مطالب باحترام تعاقده مع نادي الزمالك والالتزام بجميع بنوده، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الانضباط داخل الفريق.

وقال أحمد رزق، في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج "زملكاوي" مع المذيع محمد عبدالجليل، إن على بيزيرا تقدير قيمة نادي الزمالك واحترام تعاقده، خاصة أن النادي منحه الفرصة للظهور والتألق، وكان له دور كبير في صناعة بريقه خلال مسيرته الكروية.

وأضاف أن أزمة إيقاف القيد أثرت بشكل واضح على نظام الفريق وخطط الاستعداد للموسم الجديد، وأصبحت أحد التحديات التي تواجه الزمالك قبل انطلاق المنافسات.

وأشار لاعب الزمالك السابق إلى أن النادي كان سببًا أساسيًا في ظهور بيزيرا بشكل لافت، مؤكدًا أن اللاعب يجب أن يرد ذلك بالالتزام واحترام تعاقده مع الزمالك، خاصة في ظل حاجة الفريق إلى جميع عناصره خلال المرحلة المقبلة.

واختتم أحمد رزق تصريحاته بالتأكيد على أن الالتزام والانضباط داخل الفريق سيكونان من أهم عوامل نجاح الزمالك في الموسم الجديد، في ظل التحديات الكبيرة التي تنتظر الفريق.