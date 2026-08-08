أحمد إيشو يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد تجديد عقده

وجه أحمد إيشو، لاعب نادي الزمالك، رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، عقب توقيعه على عقد جديد مع النادي.

الزمالك

وقال إيشو: «اليوم مش مجرد توقيع على عقد جديد، لكنه تأكيد على حكاية عمرها ما كانت مرتبطة بورقة أو رقم. الزمالك هو المكان اللي بدأت فيه أول خطوة في مشواري، والنادي اللي اتعلمت فيه معنى الانتماء، وقد إيه القميص ده له قيمة ومسؤولية كبيرة وفضل كبير عليا».

وأضاف: «طول الوقت كنت مؤمن إني واخد القرار الصح، وإن اللي بعمله هو اللي أي حد يتمناه، وعشان كده كان هدفي إني أكمل في المكان اللي بحبه، وسط جمهور عمره ما كان مجرد جمهور بالنسبة لي، لكنه جزء من كل لحظة عشتها داخل النادي».

وتابع: «في زمن بقت فيه الشائعات أسرع من الحقيقة، أتمنى إن محدش يصدق كل كلمة بتتكتب أو تتقال على السوشيال ميديا، لأن الحقيقة عمرها ما كانت كلها هناك. اللي يعرفني بجد عارف أنا مين، وعارف قد إيه الزمالك بالنسبة لي حاجة كبيرة وبيتي فعلًا اللي اتربيت فيه، وإن انتمائي عمره ما كان بالكلام. الحكاية مستمرة، وإن شاء الله اللي جاي يكون أجمل وأحسن، وأقدر أرد جزء بسيط من حب وثقة جمهور الزمالك داخل الملعب، لأني في الآخر واحد منكم، وفخور إني كبرت وسطكم».