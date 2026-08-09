القيادة المركزية الأمريكية: تغيير مسار 53 سفينة تجارية بسبب الحصار على إيران

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" تغيير مسار 53 سفينة تجارية منذ إعادة فرض الحصار البحري على إيران، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية عطلت سفينتين وصعدت على متن سفينتين أخريين، فيما سمحت بمرور نحو 35 سفينة تحمل مساعدات إنسانية عبر منطقة الحصار.

وأوضحت "سنتكوم"، في بيان بثته شبكة “سي بي إس نيوز” الأمريكية، أن عدد السفن التي جرى تغيير مسارها ارتفع بسفينتين مقارنة باليوم السابق، مشيرة إلى أن الحصار أُعيد فرضه في 14 يوليو الماضي بعد استهداف إيران سفنا في مضيق هرمز وانهيار وقف إطلاق النار بين الجانبين.

وكانت إجراءات الحصار السابقة قد أدت إلى تغيير مسار أكثر من 140 سفينة خلال الفترة من 14 أبريل إلى 18 يونيو.