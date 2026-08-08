رئيس لجنة حكام كأس الفراعنة الدولية لجمباز الأيروبيك: البطولة ضمن الاستعداد لكأس العالم 2028

كشف المهندس سيف أمين، رئيس لجنة الحكام ببطولة كأس الفراعنة الدولية لجمباز الأيروبيك، ونائب رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي، أن البطولة خطوة ضمن استعدادات مصر والاتحاد المصري للعبة لاستضافة كأس العالم لجمباز الأيروبيك 2028، والتي حظيت مصر بشرف استضافتها بإجماع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجمباز.

وأضاف سيف أن الاتحاد المصري للعبة يتعامل مع بطولة كأس الفراعنة الدولية لجمباز الأيروبيك على أنها كأس عالم مصغر في جميع الأمور التنظيمية والإدارية، خصوصًا أن بطولة الفراعنة تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للجمباز.

وأشار رئيس لجنة الحكام إلى أن الاتحاد المصري للعبة يستغل هذه البطولات الدولية في صنع كوادر شبابية إدارية لاكتساب الخبرات للمرحلة المقبلة، كما أن الاتحاد حريص على إعداد جيل جديد من اللاعبين قادرين على المنافسة واعتلاء منصات التتويج في البطولات القارية والدولية.

وتستضيف مصر حاليًا بطولة كأس الفراعنة الدولية لجمباز الأيروبيك داخل صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، بمشاركة 30 هيئة رياضية بإجمالي 290 لاعبًا ولاعبة.

وتشهد بطولات كأس الفراعنة الدولية للجمباز بجميع فروعه إقبالًا كبيرًا من دول العالم للمشاركة، من أجل الاستفادة من المستويات الفنية المرتفعة التي تشهدها النسخ المتعاقبة، وأيضًا للاستفادة من القدرات التنظيمية التي بات يمتلكها الاتحاد المصري للجمباز تحت قيادة الدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجمباز.

وتعتبر سلسلة بطولات كأس الفراعنة الدولية التي تنظمها مصر بجميع فروع الجمباز حدثًا مهمًا للغاية، كما أنها جزء كبير للمنافسة الدولية على أرض مصر.

ونجح الاتحاد المصري للعبة في وضع بطولات كأس الفراعنة الدولية على الخريطة الدولية، لتحرص جميع الدول على المشاركة بهذه البطولات بعد النجاح الذي تحقق منذ انطلاق هذه البطولات في عام 2019، مما جعل هذه السلسلة من البطولات ضمن البطولات الكبرى تحت مظلة الاتحاد الدولي للجمباز على مستوى العالم.