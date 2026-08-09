11 حالة تسمم بعد حفل زفاف في دمياط .. و«الصحة» تكشف التفاصيل

أعلنت مديرية الصحة بدمياط استقبال 11 حالة بمستشفى دمياط التخصصي، ظهرت عليهم أعراض نزلة معوية عقب تناول وجبات غذائية خلال حفل زفاف بمدينة كفر البطيخ.

وأوضحت المديرية أن الحالات خضعت للفحص الطبي فور وصولها إلى المستشفى، وتم التعامل معها وفق البروتوكول الطبي المقرر، مع تقديم الرعاية اللازمة ووضع بعض الحالات تحت الملاحظة الطبية.

وأكدت مديرية الصحة أن الحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة، ولا توجد حالات حرجة، فيما تماثل بعض المصابين للشفاء، مع استمرار متابعة الحالات المتبقية داخل المستشفى.

وبحسب مصدر طبي، تمثلت الأعراض التي ظهرت على المصابين في القيء والإسهال وأعراض معوية، فيما يجري استكمال الفحوص الطبية اللازمة للوقوف على السبب الدقيق وراء ظهور هذه الأعراض.

وتتابع الجهات المعنية الواقعة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص الأطعمة التي تم تقديمها خلال حفل الزفاف، وتحديد ما إذا كانت هناك علاقة بينها وبين الأعراض التي ظهرت على عدد من المشاركين في المناسبة.

وأكدت المصادر الطبية عدم تسجيل أي حالات وفاة أو مضاعفات خطيرة حتى الآن، مع استمرار تقديم الرعاية الطبية للمصابين ومتابعة حالتهم الصحية لحين تماثلهم للشفاء.