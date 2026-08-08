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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رصيد صومعة الحبوب والغلال بميناء دمياط من القمح 66872 طنًا

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن .. بينما غادر 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة.


وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34237 طنا تشمل : 4830 طن يوريا و 686 طن جبس  و 4464 طن بازلت و 7404 طن كلينكر و 1958 طن علف بنجر و 14892 طن بضائع متنوعة .


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 32750 طنا تشمل : 8555 طن خردة و 8432 طن فول صويا و 13300 طن ذرة و 2463 طن بضائع متنوعة.


بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 22 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 282 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1056 حاوية مكافئة.


ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 66872 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 37272 طنًا  ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 2504 حركة.

دمياط محافظ دمياط ميناء دمياط سفن

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