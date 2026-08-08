أحمد موسى: محمد صلاح سلطان زمانه.. وانتقاله لطرابزون سبور التركي قرار عبقري

علق الإعلامي أحمد موسى ، على التقديم التاريخي لمحمد صلاح في نادي طرابزون سبور التركي وحفاوة استقبال الجماهير التركية له .

وقال أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" قرار صلاح بالانتقال إلى نادي طرابزون التركي عبقري ".

وأضاف موسى :" نادي طرابزون سبور مكنش حد يعرفه قبل انتقال محمد صلاح له".

وتابع :"محمد صلاح ونادي طرابزون الأكثر تداولا في العالم".

وأكمل: "تقديم محمد صلاح رائع ومحمد صلاح اتخذ قرار صحيح بالانتقال إلى الدوري التركي ومحمد صلاح دلوقتي سلطان زمانه ويستحق المكانة المتواجد فيها الآن ".

وقال:" لحظة دخول محمد صلاح إلى ملعب طرابزون سبور كانت تاريخية وكل الجماهير بتغني محمد صلاح والجماهير عملت أغنية مخصوص لمحمد صلاح وصلاح مبسوط جدا ".