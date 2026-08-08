فين وزير الاتصالات إزاي متحركش.. انفعال أحمد موسى بسبب أزمة تسجيل خطوط المحمول

علق الإعلامي أحمد موسى ، على أزمة خطوط شركات الاتصالات المسجلة بأسماء مواطنين دون علم المواطنين عنها .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لازم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يدافع عن المواطن مش شركات الاتصالات".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" الناس بتنزل من بيوتها عشان تدورعلى خطوطها والاسماء المسجلة باسمها في شركات الاتصالات".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" بعض المواطنين مسجل لهم أكثر من ١٢ خط تليفون دون معرفتهم ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" ازاي موظف يعمل كده ويسجل خطوط على اسم مواطن وازاي الموظف يخون الأمانة فين وزير الاتصالات وازاي ميتحركش وهو مسؤول سياسيا امام المواطنين هيتحرك امتى ".



