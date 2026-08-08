السجن 3 سنوات لحلاق تحرش بفتاة فى الشارع العام بقنا

عاقبت محكمة جنايات قنا، حلاق بالسجن 3 سنوات بتهمة التحرش بفتاة ومحاولة ملامسة أجزاء من جسدها خلال مرورها بالشارع العام في مدينة قنا.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين مهاب عبد الحميد محمود وأبوبكر يسن بكر، وأحمد عبد الرحيم هريدي وحضور عصام محمد عبد العزيز، وسكرتارية صلاح فراج وعلاء سلوك وممدوح تغيان.

ترجع وقائع القضية إلى شهر مايو من العام الجارى، عندما تعرض حلاق لأحد الفتيات فى الشارع قاصداً التحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها، إلا أن الفتاة استغاثت بالمارة فى الشارع.

وتمكن الأهالى من ضبط الحلاق المتحرش وتسليمه إلي قوة أمنية من قسم الشرطة، والتى تحفظت عليه وأحالته إلى النيابة العامة.



وأحيلت القضية إلي محكمة جنايات قنا برقم 7197 لسنة 2026 والتي قضت بمعاقبة الشاب بالسجن 3 سنوات.



