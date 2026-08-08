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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عادل حمودة: المليارديرات لاعب جديد في صراع السلطة.. فهل يتحكم المال في الحكومات؟

عادل حموده
عادل حموده
عبد الخالق صلاح

قال الإعلامي والكاتب الصحفي عادل حمودة إن الصراع على السلطة ظل لقرون يدور بصورة أساسية بين الملوك والجنرالات، قبل أن يظهر في العصر الحديث لاعب جديد يمتلك نفوذًا متزايدًا في الحكومات وصناع القرار، وهم أصحاب الثروات الضخمة والمليارديرات.

وأوضح حمودة، خلال تقديم برنامج «واجه الحقيقة» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السؤال لم يعد مرتبطًا فقط بحجم الثروة التي يمتلكها هؤلاء، وإنما بحجم النفوذ والسلطة التي تمنحها لهم أموالهم، متسائلًا عن طبيعة العلاقة بين الحكومات وأصحاب الثروات، وما إذا كانت الحكومات تتحكم فيهم أم أن أصحاب الثروات أصبحوا قادرين على التأثير في الحكومات.

وأشار حمودة إلى أن العلاقة بين المال والسلطة ليست ظاهرة حديثة، مستشهدًا باللورد روبرت كلايف، أحد أبرز رجال شركة الهند الشرقية البريطانية، الذي جمع ثروة كبيرة خلال عمله في الهند، وهو ما ساعده على الوصول إلى البرلمان ودوائر النفوذ داخل الإمبراطورية البريطانية.

وأضاف أن شركة الهند الشرقية لم تكن مجرد شركة تجارية تقليدية، إذ امتلكت جيوشًا وفرضت الضرائب وسيطرت على مساحات واسعة من الأراضي، ما جعلها تؤدي أدوارًا تشبه أدوار الدولة.

ولفت الإعلامي عادل حمودة إلى أن ما تشهده الدول الحديثة من تداخل بين الشركات الكبرى والحكومات له جذور تاريخية، مؤكدًا أن تجربة شركة الهند الشرقية تمثل نموذجًا مبكرًا لتداخل الثروة مع النفوذ السياسي.

وأكد أن العلاقة بين أصحاب الثروات ومؤسسات السلطة لا تزال واحدة من أبرز المعارك غير المحسومة في الدولة الحديثة، خاصة مع تنامي نفوذ الشركات الكبرى وأصحاب الثروات وقدرتهم المتزايدة على التأثير في القرارات والسياسات العامة.

عادل حمودة المليارديرات واجه الحقيقة

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