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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يقترب.. ياسر إبراهيم يرفض.. وهاني وعطية يحسمان موقفهما مع الأهلي

الأهلي
الأهلي
حسن العمدة

ينتظر النادي الأهلي حسم موقف رباعي الفريق الدولي، مصطفى شوبير وياسر إبراهيم ومروان عطية ومحمد هاني، من عروض تجديد عقودهم، في ظل رغبة إدارة النادي في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق خلال الفترة المقبلة.

مصطفى شوبير

رفض نادي نوردشيلاند الدنماركي العرض المقدم للحصول على خدمات مصطفى شوبير، والذي بلغت قيمته 500 ألف دولار، فيما قدم الأهلي عرضًا جديدًا للحارس بقيمة 20 مليون جنيه، إلى جانب 10 ملايين جنيه كامتيازات، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه من الإعلانات والاستضافات التلفزيونية.

ويعد شوبير الأقرب للاستمرار مع الأهلي وتجديد عقده، إلا في حال وصول عرض قوي من الشركة الألمانية الجديدة التي تتولى إدارة أعمال اللاعب.

ياسر إبراهيم

وتلقى ياسر إبراهيم عرضًا قويًا من نادي الشباب السعودي بقيمة 1.6 مليون دولار، في الوقت الذي رفض فيه اللاعب العرض المقدم من الأهلي لتجديد عقده، والذي تبلغ قيمته 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه امتيازات و5 ملايين جنيه من الإعلانات.

ويطلب ياسر إبراهيم الحصول على 50 مليون جنيه شاملة العوائد الإعلانية للموافقة على التجديد، أو السماح له بخوض تجربة الاحتراف الخارجي.

مروان عطية

أما مروان عطية، فلم يتلقَ أي عروض رسمية حتى الآن، بينما قدم الأهلي عرضًا لتجديد عقده بقيمة 20 مليون جنيه، إلى جانب 5 ملايين جنيه امتيازات و5 ملايين جنيه إعلانات، مع إلغاء بند نسبة المشاركة البالغة 25%.

وأبدى اللاعب موافقته على العرض، ومن المنتظر أن يتم تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

محمد هاني

وفيما يخص محمد هاني، فقد قدم الأهلي عرضًا لتجديد عقده بقيمة 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه امتيازات و10 ملايين جنيه من الإعلانات.

ووافق اللاعب على العرض المقدم من النادي، على أن يتم الإعلان عن تجديد عقده خلال الساعات المقبلة.

النادي الأهلي الأهلي مصطفى شوبير ياسر إبراهيم مروان عطية محمد هاني

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